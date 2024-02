Sanremo 2024: vestiti, stilisti e tutte le informazioni sui look dei protagonisti del Festival

Sanremo 2024 continua. Anche stasera la macchina mediatica più gigantesca dell'anno resterà accesa fino a notte fonda, pilotata da Amadeus esperto dell'ingranaggio che smonta e rimonta da cinque anni. "La settimana del Festival deve essere una grandissima festa. Anni fa è stato paragonato al Carnevale di Rio che dura tanti giorni e coinvolge un intero paese e l'ho trovato un binomio bellissimo" ha dichiarato il conduttore e direttore artistico alla vigilia di questa kermesse che sempre gravita attorno a suoni e immagini, a ritornelli e pose, ad abiti che anno dopo anno si prendono la scena per rendere l'evento televisivo anche una sorta di Fashion Week dove l'occhio, non è che vuole la sua parte, la esige proprio. E lo sguardo cade allora sul look di conduttori e conduttrici, cantanti e ospiti, tutti protagonisti di uno spettacolo che si ripete per essere, ancora una volta, unico.

I vestiti di Amadeus

Dopo cinque anni lo stile sanremese di Amadeus è ormai noto al pubblico che ha imparato a riconoscere la sua versione più elegante con le iconiche giacche come contrassegno della personalità da showman. Anche stavolta è lo stilista Gai Mattiolo ad aver realizzato gli outfit indossati nelle cinque serate: 35 abbinamenti "per lasciarlo libero di scegliere", ha dichiarato lo stilista, "ne indosserà una decina, con circa tre cambi per sera".

I vestiti di Marco Mengoni

Marco Mengoni è tornato al teatro Ariston come co-conduttore nella serata del debutto. Cos'ha indossato a Sanremo 2024? Il cantante è passato dal rigore firmato Giorgio Armani alle canotte di un look targato Fendi, da Valentino a Versace, sempre con i gioielli targati Tiffany. "Il mio stile estetico cresce insieme al mio modo di vivere e con le mie sedute di analisi settimanali" ha confidato il cantante durante la conferenza stampa parlando di uno stile che gli consenta di "brillare".

I vestiti di Giorgia

Nella seconda serata di mercoledì 7 febbraio è stata Giorgia ad affiancare Amadeus nella conduzione. La griffe che ha realizzato i vestiti indossati per l'occasione è stata Dior, la stessa che lo scorso anno si occupò di tutti i look sfoggiati nelle cinque serate dall'artista che allora era in gara. Della maison sono alcune delle creazioni indossate durante il suo ultimo tour, segno di un sodalizio che, in questa occasione, si rinsalda per scrivere una bella pagina di storia.

I vestiti di Teresa Mannino

Giovedì 8 febbraio è stato il turno di Teresa Mannino. La comica catanese è salita sul palco dell'Ariston nel ruolo di co-conduttrice e, oltre alla simpatia, dato riprova di un'eleganza pensata per l'occasione. A concepire i suoi look è stato Fausto Puglisi, stilista e direttore creativo di Roberto Cavalli. "La pubblico, tanto non vi rovino la sorpresa perché su di me fa tutto un altro effetto!", aveva scherzato la co-conduttrice mostrando uno dei bozzetti sui suoi social. E il risultato, una volta in scena, è stato davvero meravigliosamente sorprendente.

I vestiti di Lorella Cuccarini

Lorella Cuccarini torna a calcare il palco dell'Ariston da co-conduttrice stasera, venerdì 9 febbraio, per affiancare Amadeus nella presentazione dei duetti. Di chi sono i vestiti che indosserà? Nessuna griffe o stilista particolare: per lei la scelta di prediligere abiti tutti rigorosamente vintage.

I vestiti di Fiorello

Gran finale con la coppia Fiorello-Amadeus sabato 10 febbraio. Per l'occasione lo showman torna ad affidarsi allo stile sovrano della moda italiana, quello di Giorgio Armani, stilista a cui è legato da anni da una profonda amicizia e stima. Dello stilista piacentino, infatti, erano anche gli smoking indossati nelle precedenti edizioni di Sanremo e anche in questa occasione la collaborazione si ripete come certezza di un'eleganza assoluta.

I vestiti dei cantanti di Sanremo 2024: chi veste chi

E i cantanti? Chi sono gli stylist che curano i loro look e quali i brand scelti dagli artisti in gara a Sanremo 2024? Di seguito tutte le informazioni, tra certezze, conferme e indiscrezioni circolate all’inizio del Festival.