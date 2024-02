Sanremo, Televoto intasato. E sui social spuntano gli "sconti Geolier"

"Mi hanno comunicato un record di televoti. Sta arrivando una quantità di televoto che mai si era verificato nei precedenti Festival di Sanremo. Tranquilli funziona tutto e tutti i voti saranno conteggiati", con queste parole Amadeus ha annunciato un altro record dei suoi Festival. Dopo aver infranto la soglia del 60% di share ecco che arriva il record di sms e chiamate.

Il merito potrebbe essere da ricercare nella decisione del direttore di svelare la classifica generale solo all'inizio della serata conclusiva, una vera novità per Sanremo. In questi giorni, infatti, era stata mostrata solo la top 5. Questa sera il televoto sarà fondamentale per decretare il vincitore della 74esima edizione di Sanremo.

E intanto sui social stanno iniziando a circolare delle immagini che riguardano Geolier. Il rapper napoletano, vincitore - tra i fischi - della serata delle cover, è al momento il primo in classifica nonché il favorito alla vittoria insieme ad Angelina Mango (che nella votazione provvisoria è seconda). Sia su Instagram che su X, infatti, ci sono dei post che invitano a votare per Emanuele Palumbo. "Sconto del 20% se voti live Geolier. -20% arriva alla cassa e ordina i tuoi panini. Prima di chiudere il conto, vota live Geolier mostrandoci i 5 voti (codice 18)", si legge nel post di una panineria di Napoli. Proprio per questo post il locale, che su Instagram è seguito da 165mila follower, è stato preso di mira. "We mi avete intasato la chat di insulti e cattiverie(da tutta Italia) - si legge in una storia Instagram -. Pensate veramente che verranno persone a comprarsi un panino di 10 euro e mettere 5 voti pagando 2,50 e risparmiare 2.00? State rilassati, è solo un post goliardico non abbiamo fatto nessuno sconto a nessuno (e questo lo saprà l'Agenzia delle entrate meglio di voi) E sappiate che Geolier stasera schiatta il Festival e voi rosicate ancora". Tra i vari commenti negativi c'è qualcuno che ricorda quando Fedez era in gara con Francesca Michielin: "Quando Chiara Ferragni faceva le stoie ai suoi mille mila follower per far votare Fedez era tutto legittimo. Ma i 20 clienti di Gino no... Che schifezza".

Su X invece circola una foto in cui una persona tiene in mano molte sim prepagate, a corredo dell'immagine la scritta: "Pronti per stasera, limoni per tutti" con taggato Geolier. Ovviamente il rapper non è assolutamente collegato a queste immagini, ma l'ironia sulle votazioni truccate sta già spopolando.

Geolier e il messaggio ai fan: "Continuate a votare"

Su Instagram anche Geolier ha parlato del record di televoti. In molti, infatti, hanno scritto al rapper che non riuscivano a votarlo perché il sistema era intasato. Ragazzi purtroppo ci sta un problema con il televoto, mi state mandando un sacco di screenshot che non vi arriva la conferma, non fermatevi, purtroppo le linee sono bloccate. Non mollate stasera".