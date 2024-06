"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni del 1° giugno 2024

Va in onda oggi, sabato 1 giugno 2024, dalle 21.45 su Rai 3, una nuova e suggestiva puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”. Mario Tozzi ci conduce in un viaggio emozionante attraverso le anime dei deserti, raccontando le sfide e le meraviglie di questi luoghi affascinanti ma, in prospettiva futura, anche problematici in rapporto all'ecosistema.Ne esce una riflessione molto interessante sul rapporto tra l'uomo e la natura.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (1 giugno 2024)

La quarta puntata di "Sapiens - Un solo pianeta" si addentra nel suggestivo mondo dei deserti, perlustrati in tutta la loro misteriosa meraviglia. Molti sono però gli interrogativi problematici, che incutono paure e incertezze: Qual è il loro ruolo nel nostro ecosistema? Continueranno ad espandersi e a riscaldarsi? La magia arcaica di questi luoghi rischia di perdersi. Mario Tozzi apre la serata con i "Dialoghi di Sapiens", dove conversa con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della puntata. La discussione si concentra sulle percezioni ambivalenti che i Sapiens hanno dei deserti: da un lato, il timore dovuto alle condizioni estreme e all'apparente assenza di vita; dall'altro, l'attrazione per la loro bellezza, le storie dei nomadi, i tesori nascosti e l'incomparabile esperienza di una notte sotto le stelle nel silenzio delle dune.

Durante la puntata, si parla della desertificazione, un fenomeno in aumento che trasforma terreni produttivi in deserti, provocando squilibri ecologici significativi. Vengono mostrati filmati del Sahara libico, in particolare del Fezzan, una regione in cui i Sapiens hanno abitato fin dai tempi antichi, vivendo in case di fango ingegnosamente costruite. La puntata esplorerà la vita dei Dauada, una popolazione che vive intorno agli ultimi laghi rimasti, testimoni delle antiche foreste del Sahara.

La trasmissione approfondisce come i deserti, oltre al loro impatto paesaggistico ed emotivo, siano sfruttati in modo devastante dall'uomo: dall'estrazione di idrocarburi all'utilizzo delle falde acquifere fossili, dalla spianatura delle dune per il turismo di massa alla costruzione di vasti impianti di pannelli solari.

Si riflette inoltre sul ruolo dei Sapiens nel mondo, sulla capacità di adattamento agli ambienti estremi e sul modo in cui i deserti, apparentemente vuoti, ci riconnettono con la vita e con altre forme di vita. E, per i più curiosi, vengono raccontate storie di insetti che utilizzano la sabbia come isolante contro il calore e di grandi felini che sopravvivono nelle aride terre della Namibia.

Prodotto da Rai Cultura, "Sapiens - un solo pianeta" è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti, e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto Eleonora De Angelis. La regia è di Luca Lepone.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (1 giugno)

La quarta puntata della nuova edizione di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda da oggi, sabato 1° giugno 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è visibile anche isulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

