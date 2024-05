Sapiens - Un solo pianeta, da stasera in tv la nuova edizione: le anticipazioni

Mari Tozzi torna oggi, sabato 11 maggio 2024, dalle 21.45 su Rai 3, con la sesta edizione di “Sapiens - Un solo pianeta”. Il programma di divulgazione scientifica affronta molti argomenti, interrogandosi (e provando a dare risposte) sull'evoluzione dell'essere umano, sulla terra e sullo spazio, sulla natura e sul futuro dell'umanità.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (11 maggio 2024)

La prima puntata della sesta stagione di "Sapiens - Un solo pianeta" ha come titolo "Città sommerse", un tema affascinante e inquietante che ci conduce nel mondo delle metropoli minacciate dall'innalzamento del livello del mare causato dal riscaldamento globale. Mario Tozzi, con il suo caratteristico approccio alla divulgazione scientifica, ci conduce attraverso un viaggio che spazia da Singapore a Rotterdam e fino a New York, mettendo in luce la cruda realtà di città che potrebbero finire sommerse dalle acque a causa della crisi climatica.

Un appuntamento che va al di là delle osservazioni e solleva interrogativi profondi e cruciali che riguardano il destino delle nostre comunità costiere. L'ingegneria e la tecnologia possono davvero salvarci, o c'è bisogno di un cambiamento culturale più ampio e radicato? Venezia e il suo imponente progetto Mose sono un esempio illuminante di queste sfide e ci si chiede se l'opera sarà sufficiente a proteggere la città dalle acque alte, e quale impatto avrà sul delicato equilibrio fra la laguna e l'Adriatico.

"Sapiens" ci pone dunque al cospetto di questioni inerenti al negazionismo climatico e sulle sue origini, oltre a mettere in luce le conseguenze umane dell'innalzamento del livello del mare. Milioni di persone potrebbero essere costrette a migrare dalle loro case costiere, lasciando dietro di sé comunità intere. È una realtà a cui siamo pronti ad affrontare? E quali sono le azioni concrete che possiamo intraprendere per mitigare gli impatti devastanti di questi cambiamenti ambientali?

Nel contesto dei "Dialoghi di Sapiens", Tozzi si confronta con l'umanista Pietrangelo Buttafuoco, ampliando ulteriormente la discussione su queste tematiche di capitale importanza.

Prodotto da Rai Cultura, "Sapiens - un solo pianeta" è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti, e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto Eleonora De Angelis. La regia è di Luca Lepone.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (11 maggio)

La nuova edizione di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda da oggi, sabato 11 maggio 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è disponibile per la visione anche in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV