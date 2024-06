"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni del 15 giugno 2024

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”, in onda oggi, 15 giugno, dalle 21.45 su Rai 3, ci regala un viaggio alquanto suggestivo che parte dall'Italia e giunge fino alla lontana Australia: Mario Tozzi ci fa riflettere sul nostro rapporto con il pianeta e sull'importanza di adottare fonti energetiche sostenibili per un futuro migliore.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (15 giugno 2024)

Nella puntata di "Sapiens - Un solo pianeta" Mario Tozzi ci parla di un tema tanto affascinante quanto complesso: la Terra e le sue funzioni. SI prova ad immaginare la Terra come una gigantesca macchina munita di un proprio personale motore. La trasmissione indaga sul calore interno del nostro pianeta e sul suo ruolo nella creazione della vita. Si esamina, in più, la possibilità di estrarre maggiore energia dai fenomeni naturali che avvengono sul nostro pianeta.

In un'epoca in cui la ricerca di fonti energetiche sostenibili è una priorità globale, "Sapiens" illustra come la Terra sia una macchina naturale capace di produrre energia, che si manifesta in superficie attraverso fenomeni spettacolari e, a volte, devastanti. Sebbene l'umanità abbia imparato a sfruttare queste risorse in modo sempre più ingegnoso, è necessaria una nuova prospettiva per l'approvvigionamento e il consumo energetico.

Il programma propone allo spettatore uno sguardo dettagliato sulla complessa struttura del nostro pianeta, che si è formato miliardi di anni fa e presenta una configurazione simile a una cipolla, con strati concentrici di cui sappiamo ancora molto poco.Dalla superficie, gli scienziati possono solo formulare ipotesi sulla sua natura, ma il misterioso centro della Terra ha affascinato non solo scienziati, ma anche artisti e scrittori che hanno immaginato scenari fantastici, sebbene nessuno possa conoscerlo direttamente.

Durante la puntata, Mario Tozzi ci porta in Toscana per mostrare fenomeni geotermici che rappresentano l'interazione tra la Terra e l'umanità. Le fumarole e i soffioni boraciferi sono esempi evidenti della grande quantità di energia che il nostro pianeta può liberare. L'Italia, pioniera nell'utilizzo dell'energia geotermica, fornisce un modello che potrebbe essere adottato globalmente come alternativa pulita ed efficiente ai combustibili fossili. Ma il viaggio di Mario Tozzi travalica i nostri confini e si estende fino all'Islanda e all'Australia, terre ricche di attività geotermica. Esperti locali racconteranno la storia della Terra, proponendo una visione globale della potenza e del potenziale energetico nascosto nei meandri della Terra.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (15 giugno)

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda oggi, sabato 15 giugno 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

