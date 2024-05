"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni del 18 maggio 2024

In onda oggi, sabato 18 maggio 2024, dalle 21.45 su Rai 3, la seconda puntata stagionale di “Sapiens - Un solo pianeta” offre come sempre tanti spunti di riflessione. Il programma di divulgazione condotto da Mario Tozzi ci parla questa sera della nascita dei primi templi e affronta un discorso sull'evoluzione dell'economia.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (18 maggio 2024)

La seconda puntata stagionale di "Sapiens - Un solo pianeta" si addentra in una serie di interrogativi che, provenienti dall'antichità, non hanno mai trovato risposte esaustive e univoche. In apertura di puntata, nello spazio dedicato ai "Dialoghi di Sapiens", Mario Tozzi converserà con il giornalista e scrittore, Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata.

A "Sapiens" si parla, nello specifico, dei primi templi costruiti dall'uomo. In prima battuta ci si chiede dove si trovano i templi più antichi dell’umanità, chi li ha costruiti e per quale motivo. Si delinea la fine di un mondo antico e l'inizio di quello moderno, provando a collocare il momento che ha decretato le origini dell'Età dell'Uomo. E, ancora, si prova a capire il perchè dell'abbandono dei templi da parte degli esseri umani.

Mario Tozzi e il team di "Sapiens" ci portano nella zona di Sanliurfa (Turchia orientale), con un focus su Karahan Tepe e Göbekli Tepe, siti che ospitano grandi e complessi templi datati 12.000 anni fa: da sottolineare che precedono di migliaia di anni le celeberrime piramidi egizie. La trasmissione ci spiega l'importanza di riscrivere, almeno in parte, la storiografia tradizionale.

La puntata prosegue con un’esplorazione del Palazzo di Arslantepe, svelato grazie agli scavi guidati dall'archeologa italiana Marcella Frangipane dell'Università La Sapienza di Roma. Considerato il più antico palazzo del potere mai scoperto. Qui si narra la transizione cruciale delle società umane: dalle comunità libere ed egualitarie a quelle organizzate attorno al lavoro retribuito e governate da re, portando alla nascita degli stati e degli imperi. Partendo da tali basi, si narra l'evoluzione dell'economia, dall'evoluzione dell'agricoltura e la pastorizia libera e familiare alla creazione di strutture di potere e di stati. In questo contesto nasce la burocrazia, emergono i lavoratori salariati e si formano le classi sociali.

Prodotto da Rai Cultura, "Sapiens - un solo pianeta" è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti, e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto Eleonora De Angelis. La regia è di Luca Lepone.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (18 maggio)

La seconda puntata della nuova edizione di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda da oggi, sabato 18 maggio 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

