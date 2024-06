"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni del 22 giugno 2024

Parigi è una delle città più celebri e amate del mondo. Per analizzare il concetto di città, attraverso il tempo, le contraddizioni e i flussi migratori, Mario Tozzi ci porta nella capitale francese: in onda oggi, 22 giugno, dalle 21.20 su Rai 3, la nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta”, riflette sul significato e l'evoluzione delle parola "città".

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (22 giugno 2024)

Nella nuova puntata di “Sapiens – Un solo pianeta” Mario Tozzi ci illustra il concetto di città e il motivo per cui esse continuano ad attirare l'umanità. Oltre la metà della popolazione mondiale vive in aree urbane e metropolitane, ma non tutti comprendono appieno cosa sia, debba essere o possa diventare una città.

Nella sezione iniziale ribattezzata "Dialoghi di Sapiens", Tozzi conversa con l’umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata. Dopodichè ha inizio l'odierno approfondimento. I nostri antenati si sono riuniti in comunità per diverse ragioni: conforto, condivisione di risorse e tradizioni, sicurezza, difesa, immagazzinamento di beni e controllo familiare. Queste motivazioni sono ancora valide oggi, ma bisogna capire cosa spinge ancora i sapiens verso le città moderne.

Per rispondere a questi quesiti, la puntata esamina Parigi, una città che per secoli è stata un modello globale e, sebbene non conservi antichi resti monumentali come Roma, rimane un simbolo di cultura, arti moderne, scienza, accoglienza e mescolanza razziale. La capitale della Francia è una città di contrasti, dove convivono due anime: la città storica, simbolo di restaurazione e tradizione, e quella della creatività, trasgressione e innovazione. Questo dualismo è emerso in modo evidente durante l'Expo del 1889, quando la Tour Eiffel, in metallo, fu scelta come simbolo per celebrare il centenario della Rivoluzione Francese. Oggi, la Torre Eiffel continua a essere un'icona della Francia.

Le banlieue e i flussi migratori hanno trasformato Parigi, mentre il traffico ha compromesso l'efficienza della sua famosa rete metropolitana. Gli squilibri sociali l'hanno segnata, ma la città resta un esempio vivente di urbanizzazione moderna. Parigi incarna il concetto di "città" in una chiave contemporanea e globale, un luogo dove la storia e il futuro si intrecciano continuamente.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (22 giugno)

La nuova puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda oggi, sabato 22 giugno 2024, a partire dalle 21.20, su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera