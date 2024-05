"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni del 25 maggio 2024

Le forti scosse di terremoto hanno messo in allarme la città di Napoli. La zona dei Campi Flegrei è l'epicentro di una zona critica, a forte rischio sismico. Partendo dalla stretta attualità, oggi, sabato 25 maggio 2024, dalle 21.45 su Rai 3, la terza puntata stagionale di “Sapiens - Un solo pianeta” si addentra nelle zone dove i terremoti non sono prodotti dallo spostamento delle placche, ma da eruzioni vulcaniche.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (25 maggio 2024)

Mario Tozzi si focalizza questa settimana sul supervulcano dei Campi Flegrei, e sui rischi che un'eventuale eruzione potrebbe comportare per la popolazione. "Sapiens" analizza le possibili conseguenze di un'eruzione ipotizzando quante persone sarebbero a rischio e se sarebbe più appropriato parlare di esodo piuttosto che di evacuazione.

La puntata inizierà con i "Dialoghi di Sapiens", in cui Mario Tozzi converserà con l'umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi della serata, offrendo un'introduzione approfondita e stimolante, per affrontare al meglio gli argomenti successivamente approfonditi.

Il nome "Flegrei" deriva dal greco "campi ardenti", riflettendo la natura infuocata di questo territorio. In quest'area si trova un supervulcano dalle potenzialità distruttive immense, la cui eruzione renderebbe inabitabile gran parte della Campania. Attualmente, il fenomeno più visibile è il bradisismo, un "sisma lento" che si manifesta nel comune di Pozzuoli. Questo fenomeno ha causato il sollevamento del terreno di diversi metri nel corso dei secoli, costringendo all'abbandono di interi quartieri come il Rione Terra.



Tozzi esaminerà le misure adottate e quelle ancora necessarie per affrontare un'eventuale emergenza vulcanica, considerando che l'ultima eruzione risale a circa 40.000 anni fa. Si discute poi della preparazione delle autorità italiane nell'affrontare una possibile emergenza, cercando di capire se i sismi della zona sono causati dalla pressione del magma o dai gas. Il programma prova a capire se i recenti terremoti nei Campi Flegrei siano segnali di un'imminente eruzione.

Si illustrano inoltre i metodi adottati da altri paesi, come il Giappone, dove hanno sviluppato tecniche di costruzione avanzate e contromisure scientificamente fondate per resistere a violenti terremoti; o come le regioni più povere, come l'Iran o Haiti, dove tali precauzioni non sono applicate.

Prodotto da Rai Cultura, "Sapiens - un solo pianeta" è un programma di Mario Tozzi, Diego Garbati, Alberto Puoti, Giovanna Ciorciolini, Fosco D’Amelio, Giuseppe Giunta, Marta La Licata, Elisabetta Marino, Riccardo Mazzon, Fabio Roberti, e Stefano Varanelli. Produttore esecutivo: Valentina Valore. Capo progetto Eleonora De Angelis. La regia è di Luca Lepone.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (25 maggio)

La terza puntata della nuova edizione di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda da oggi, sabato 25 maggio 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

