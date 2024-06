"Sapiens - Un solo pianeta", stasera in tv: le anticipazioni dell'8 giugno 2024

L'importanza di comprendere e rispettare gli altri abitanti del nostro mondo, senza i quali l'esistenza stessa dell'umanità sarebbe a rischio: in onda oggi, 8 giugno, dalle 21.45 su Rai 3, con la conduzione di Mario Tozzi, la puntata di “Sapiens - Un solo pianeta” offre un'occasione per riflettere sulla nostra relazione con la natura e sulla necessità urgente di preservare la ricchezza della vita che ci circonda.

Sapiens - Un solo pianeta: le anticipazioni (8 giugno 2024)

"Sapiens", trasmissione condotta da Mario Tozzi, si addentra questa sera in temi come la somiglianza tra le emozioni umane e quelle animali, l'evoluzione di sentimenti come la rabbia, la paura e la gelosia nel regno animale, e l'idea di superiorità che l'uomo continua a coltivare nei confronti degli altri esseri viventi. La puntata si addentra nelle possibili soluzioni al massacro dei grandi mammiferi africani e della capacità umana di meravigliarsi ancora di fronte alla ricchezza della vita.

L'episodio inizia - come sempre in questa edizione - con i "Dialoghi di Sapiens", in cui Mario Tozzi discute con l'umanista Pietrangelo Buttafuoco sui temi principali della serata, evidenziando come le recenti scoperte etologiche abbiano trasformato la nostra comprensione della natura animale.

Successivamente lo spettatore è condotto in una visita speciale in uno dei parchi naturali più importanti al mondo: il Kruger National Park in Sudafrica, habitat dei famosi "big five": leone, leopardo, elefante africano, rinoceronte nero e bufalo africano; animali troppo spesso minacciati dalla riduzione dei loro habitat e dalla caccia intensiva. Vedremo a distanza ravvicinata: un rinoceronte con il suo cucciolo, che mostra dapprima timore e poi curiosità verso la troupe televisiva; un leone maschio durante il pasto; un branco di elefanti e di bufali.

Mario Tozzi spiega come molte delle idee tradizionali sulla natura e sulle capacità degli animali siano ormai obsolete: l'uomo tende ancora a considerarsi superiore per via della sua intelligenza, memoria e capacità di prevedere il futuro, ma numerosi esperimenti hanno dimostrato che anche animali insospettabili possiedono competenze mentali sorprendenti e una sensibilità all'ambiente spesso superiore a quella dei sapiens.

Nel Kruger National Park, il perfetto equilibrio naturale tra le specie erbivore e carnivore dimostra come un ambiente ricco di animali si autoregoli efficacemente. All'interno dei gruppi animali, emergono comportamenti comunitari inattesi: per esempio, nei gruppi di elefanti, i piccoli sono sempre protetti dagli adulti, mentre i maschi forti e possenti precedono il gruppo per controllare il territorio.

"Sapiens" mette poi in evidenza il fenomeno del bracconaggio e della caccia indiscriminata, pratiche illegali che hanno portato molte specie, come il rinoceronte, il coccodrillo e il leone, vicino all'estinzione. Mario Tozzi discute del dovere dei sapiens di proteggere questo enorme patrimonio di biodiversità, essenziale per il futuro del nostro pianeta.

Dove vedere “Sapiens - Un solo pianeta” (8 giugno)

La quinta puntata della nuova edizione di “Sapiens - Un solo pianeta” va in onda da oggi, sabato 8 giugno 2024, a partire dalle 21.45, su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV