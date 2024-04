Caso Scurati, Sallusti sbotta a Quarta Repubblica: "Io sono stato arrestato sotto un governo di sinistra"

Il caso Scurati continua a infiammare opinione pubblica e salotti televisivi. A Quarta Repubblica il dibattito si è acceso tra Alessandro Sallusti ed Emiliano Fittipaldi, che commentava la sua convocazione in Commissione Antimafia in merito all'inchiesta di Perugia sui dossieraggi ai danni di politici e imprenditori - che vede indagati tre cronisti del giornale che dirige, Il Domani - sostenendo sia un altro tentativo per mettere a tacere le "voci sgradite", facendo un parallelo con la cancellazione del monologo sul 25 aprile di Antonio Scurati che sarebbe dovuto andare in onda nella trasmissione di Rai 3 Che sarà, condotta da Serena Bortone.

Sallusti non ha resistito: "Volevo dirti che tu sotto questo 'regime pazzesco' sei stato convocato dalla Commissione Antimafia e se vuoi spezzo una lancia a tuo favore perché lo trovo ridicolo - ha detto a Fittipaldi - Io devo dirti che sotto un governo di sinistra sono stato arrestato per lo stesso motivo. Non sono stato convocato da una Commissione Antimafia. Sono stato arrestato".

"Quella è una vergogna della magistratura" ha replicato subito il direttore del Domani, ma Sallusti non ha voluto sentire ragioni: "Se permetti, quando sono stato arrestato tu non hai detto un c***o - ha tuonato - Ti è chiaro questo? Altro che Scurati! Io sono stato arrestato per una cosa che ho detto, da un governo di sinitra". Fittipaldi ha insistito: "Che c'entra la decisione della magistratura con il governo di sinistra?". "Dov'eri quando mi hanno arrestato" ha continuato a chiedere senza sosta il direttore del Giornale, alludendo ai tanti colleghi che tacerono quando, nel 2012, venne arrestato per diffamazione a causa di due articoli pubblicati nel 2007 su Libero, di cui all'epoca era direttore.