Se potessi dirti addio, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Significative modifiche di palinsesto per Canale 5: la miniserie "Se potessi dirti addio", inizialmente prevista per tre venerdì consecutivi, accorcia i tempi e si esaurisce questa settimana con la seconda e la terza puntata. Si comincia oggi, 4 aprile, a partire dalle 21.30, con il secondo appuntamento. Diretta dalla coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, la serie è interpretata da un cast che vede in prima linea Gabriel Garko e Anna Safroncik.

Se potessi dirti addio, anticipazioni della seconda puntata

Andata in onda lo scorso venerdì, la prima puntata di "Se potessi dirti addio" si è aperta con la morte di Lorenzo Granieri, investito da un'auto pirata. Un anno dopo, Elena è ancora determinata a trovare l'assassino di suo marito e, durante le sue indagini personali, scopre che uno dei suoi pazienti, noto come il Paziente 13, è stato ricoverato poco dopo l'incidente per un tentato suicidio nelle vicinanze del luogo dell'incidente. Questo uomo, di quarantacinque anni, non ricorda nulla dell'incidente, ma decide di collaborare con Elena. Quest'ultima ottiene secondo cui una ragazza di nome Nadia ha assistito all'incidente e che il suo fidanzato, Vito, è coinvolto nel mondo delle gare clandestine. Mentre indaga, un'altra vittima di un pirata della strada viene ricoverata in ospedale, e suo marito stringe amicizia con il Paziente 13. La ricerca di Elena la porta a visitare una casa in vendita, scoprendo che appartiene alla moglie del suo paziente, il cui vero nome è Marcello De Angelis.

Nella seconda puntata della fiction, in onda oggi, giovedì 4 aprile, Elena, pur avendo scoperto l'identità del Paziente 13, si rende conto che è troppo presto per rivelargliela. Sfruttando i colloqui con le persone che facevano parte della vita dell'uomo, il cui vero nome è Marcello De Angelis, prima del ricovero, Elena approfondisce la conoscenza dei suoi dettagli personali e professionali, oltre a venire a conoscenza di un terribile trauma che ha segnato profondamente la sua esistenza. Questo tragico evento avvicina ulteriormente la dottoressa al paziente, ora finalmente identificato, poiché lei stessa ha vissuto esperienze simili e comprende l'importanza della prudenza nel proseguimento della cura.

Dove vederlo in tv e in streaming (4 aprile 2024)

La seconda puntata "Se potessi dirti addio" va in onda giovedì 4 aprile 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV