Se potessi dirti addio, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Piccole rivoluzioni in casa Mediaset, dove Canale 5 ha stravolto il calendario della miniserie "Se potessi dirti addio": inizialmentre prevista per tre venerdì consecutivi, dopo il debutto del 27 marzo, ha anticipato il secondo appuntamento a ieri, 4 aprile. Oggi, 5 aprile, a partire dalle 21.30, la serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi giunge dunque, anzitempo, alla sua conclusione. Riusciranno i protagonisti, Elena e Marcello, a venire a capo di tutti i misteri legati al passato dell'uomo?

Se potessi dirti addio, anticipazioni ultima puntata

Nella seconda puntata della fiction, andata in onda ieri, la protagonista Elena, scoperta l'identità del misterioso Paziente 13, ora identificato come Marcello De Angelis, prima del suo ricovero, ha scavato a fondo nei dettagli personali e professionali del paziente, venendo a conoscenza di un terribile trauma che ha segnato profondamente la sua esistenza. Questo tragico evento ha avvicinato ulteriormente la dottoressa al suo paziente, dato che avendo vissuto esperienze simili alle sue, comprende l'importanza della prudenza nel proseguimento della cura.

Nella terza e ultima puntata della miniserie, in onda oggi 5 aprile, nonostante Marcello non sia più sotto la cura di Elena, la dottoressa continua a essere al suo fianco nella ricerca di risposte da trovare in un passato misterioso. Nel corso di questa ricerca, emergono altri ricordi dolorosi nella mente dell'uomo, capaci di spiegare i tormenti che lo hanno segnato per anni. Contemporaneamente, Marcello si rivela un importante sostegno per Elena, che si trova in difficoltà nel gestire la sua vita familiare, soprattutto con le figlie. La loro vicinanza emotiva cresce sempre di più, portandoli a interrogarsi sulle vere nature dei loro sentimenti reciproci. Ma il destino, spesso imprevedibile e beffardo, ha in serbo per tutti loro una sconvolgente verità, che mette Elena e Marcello di fronte a scelte difficili quanto importanti.

Nel cast di "Se potessi dirti addio" troviamo: Gabriel Garko (Marcello De Angelis), Anna Safroncik (Elena Astolfi), Myriam Catania (Aurelia Kammer), Francesco Venditti (commissario Diego Carli), Marco Cocci (Carlo), Manuela Zero (Vittoria), Giulietta Rebeggiani (Anita Granieri), Elena Vitale (Arianna Granieri), Clara Greco (Giovanna), Daniele Foresi (Antonio), Agata Samperi (Nadia), Andrea Napoleoni (Vito), Zoe Massenti (Lucia), Enzo Casertano (Andrea Corsini).

Dove vederlo in tv e in streaming (5 aprile 2024)

La terza e ultima puntata "Se potessi dirti addio" va in onda venerdì 5 aprile 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

