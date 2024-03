Se potessi dirti addio, il cast completo: attori e personaggi

In partenza venerdì 29 marzo, in prima serata su Canale 5, la nuova serie televisiva "Se potessi dirti addio" è stata da molti lanciata come la fiction che segna il ritorno sul piccolo schermo di Gabriel Garko. Oltre al celebre attore, la serie diretta da Simona Izzo e Ricky Tognazzi vanta un ricco e versatile cast. Andiamo alla scoperta dei volti che ci accompagneranno lungo il percorso di "Se potessi dirti addio".

Marcello De Angelis (interpretato da Gabriel Garko)

Un misterioso uomo di 45 anni, che emerge dal coma senza alcun ricordo del proprio passato, inizialmente identificato come Paziente 13. Ritrovato privo di conoscenza e senza memoria in un dirupo, ha un carattere scontroso e si viene a sapere che prima di perdere la memoria, era il titolare di un'azienda di pianoforti artigianali. Il suo rapporto con la dottoressa Elena Astolfi lo porta a esplorare il suo passato e a confrontarsi con le sue ferite emotive. Conosciuto per le sue interpretazioni in produzioni televisive di successo come "Il bello delle donne", "L'onore e il rispetto" e "Il peccato e la vergogna", Garko (Torino, 12 luglio 1972) incarna un ruolo che promette di essere avvincente ed enigmatico.

Elena Astolfi (interpretata da Anna Safroncik)

Una stimata psichiatra incaricata di prendersi cura di Marcello, che ha subito la perdita del marito, Lorenzo, in un tragico incidente stradale. La relazione tra Elena e Marcello si evolve in una complicata intreccio di emozioni e segreti condivisi. La dottoressa ha due figlie, Giulia e Arianna. Con una carriera che spazia tra cinema e televisione, la Safroncik (Kiev, 4 gennaio 1981) ha conquistato il pubblico televisivo grazie alle sue interpretazioni in serie come "CentoVetrine" e "Le tre rose di Eva".

Anita (interpretata da Giulietta Rebeggiani)

La figlia maggiore di Elena ha assunto un carattere ribelle, soprattutto a causa della perdita del padre. La sua relazione conflittuale con la madre è piena di tensioni, mentre stringe un'amicizia significativa con Ginevra. Classe 2007, nonostante la giovanissima età la Rebeggiani ha già dimostrato il suo talento sia come attrice che come doppiatrice, partecipando a film come "Favolacce" e "La Befana vien di notte 2 - Le origini" e alla serie tv "Christian".

Arianna (interpretata da Elena Vitale)

Sorella minore di Anita, e figlia di Elena, è una giovane musicista con una passione per il pianoforte ereditata dal padre. Dopo la sua morte, si trova a lottare con la sua relazione con lo strumento e con la musica stessa. La sua connessione con Marcello attraverso la musica diventa un punto centrale in questa sua fase di vita.

Giovanna (interpretata da Clara Greco)

Un'amica di lunga data di Elena, nonché instancabile infermiera nello stesso reparto ospedaliero. Donna allegra e spiritosa, si rivela un punto di riferimento fondamentale per Elena durante i momenti difficili. Attiva fino ad oggi prevalentemente a teatro, Clara Greco fa il suo debutto televisivo; e la vedremo presto anche in "L'arte della gioia" di Valeria Golino.

Aurelia (interpretata da Myriam Catania)

Aurelia è la misteriosa moglie di Marcello. Donna affascinante, ha un passato segnato da dolori e tragedie. Il suo incontro con Marcello svela legami inaspettati e ricordi sepolti che la portano ad affrontare i fantasmi del suo passato. La sua storia intrecciata con Marcello e Elena non può che aggiungere suspense al racconto. Classe 1989, Myriam Catania è figlia di Rossella Izzo e nipote di Simona: molto attiva come doppiatrice, ha al suo attivo anche tanto cinema e televisione.

Carlo (interpretato da Marco Cocci)

Fedele amico e socio di lunga data di Marcello nell'azienda costruttrice di pianoforti. La sua determinazione nel far recuperare la memoria a Marcello lo porta a condividere dettagli scomodi del loro passato comune, mettendo in discussione la fiducia e la lealtà tra di loro. Nato a Prato nel 1974, oltre alla sua carriera da attore, Cocci è noto anche come cantante dei Malfunk e conduttore televisivo (da Mtv alla Rai).

Commissario Diego Carli (interpretato da Francesco Venditti)

Investigatore determinato e leale, indaga sulla morte di Lorenzo, marito di Elena. Il suo rapporto con Elena si sviluppa attraverso una collaborazione professionale che si trasforma gradualmente in un legame personale. Figlio del cantautore Antonello Venditti e della doppiatrice e attrice Simona Izzo (regista insieme a Ricky Tognazzi di "Se potessi dirti addio"), Francesco Venditti, nato a Roma nel 1976, ha da sempre diviso la sua carriera da attore tra cinema e televisione; ed è inoltre uno stimato doppiatore.

Lucia (interpretata da Zoe Massenti)

Una giovane paziente di grande importanza per Elena. Il suo coinvolgimento in una situazione difficile porta alla luce nuovi dettagli sulla morte di Lorenzo, rivelando collegamenti inaspettati che permettono di intraprendere una nuova fase delle indagini. Nata a Roma nel 2002, Zoe Massenti si è fatta conoscere in rete come tik toker, prima di approdare sul grande schermo nel 2021 con "La Befana vien di notte 2 - Le origini".

Antonio (interpretato da Daniele Foresi)

Guardia giurata, Antonio è un uomo tormentato dalla perdita della moglie Sara, coinvolta in un incidente stradale che la porta al coma. Il suo desiderio di giustizia e vendetta lo porta a confrontarsi con Marcello e con il suo ruolo nella vita della moglie. Classe 1983, Foresi ha precedentemente lavorato per il piccolo e grande schermo: da segnalare la sua partecipazione ai film "Napoli velata" e "La dea fortuna" di Ferzan Ozpetek.

