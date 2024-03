Se potessi dirti addio: quante puntate sono e quando finisce

In partenza venerdì 29 marzo 2024, "Se potessi dirti addio" è la nuova serie televisiva di Canale 5, e segna il ritorno sul piccolo schermo di Gabriel Garko, uno dei volti più celebri delle nostrane fiction. Un thriller carico di sorprese e tensioni, diretto da SImona Izzo e Ricky Tognazzi e interpretato anche da Anna Safronick. In questo spazio scopriamo il calendario di un progetto che non mancherà di affascinare molti telespettatori.

Quante puntate sono e quando finisce "Se potessi dirti addio"

"Se potessi dirti addio" segue la storia di Elena, una neuropsichiatra devastata dalla morte improvvisa e brutale del marito Lorenzo, investito in un tragico incidente. Dopo un anno di dolore e lutto, la donna, madre di due figlie, torna al lavoro cercando di ritrovare un senso nella sua vita. Il suo primo incarico è il caso del Paziente 13, Marcello, un uomo che ha perso completamente la memoria e non ricorda nulla del suo passato. Nessuno è stato in grado di identificarlo o di capire da dove venga. Mentre Elena studia il caso di Marcello, scopre un dettaglio inquietante: l'uomo è stato trovato poco distante dal luogo dell'incidente in cui suo marito ha perso la vita, proprio il giorno dopo la sua morte. Questa scoperta solleva una fondamentale domanda: c'è una connessione tra l'incidente che ha portato alla morte di Lorenzo e l'amnesia di Marcello? Elena si impegna a risolvere questo mistero, intraprendendo un viaggio emotivo e investigativo per scoprire la verità dietro questi eventi apparentemente collegati.

Coproduzione RTI e Jeki Production, a firmare la regia della serie è la coppia formata da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, che dirigono per l'occasione: Gabriel Garko, Anna Safroncik, Giulietta Rebeggiani, Elena Vitale, Clara Greco, Myriam Catania, Marco Cocci, Francesco Venditti, Manuela Zero, Zoe Massenti.

Ma da quante puntate è composto questo progetto, e quando finisce? Le puntate sono in totale tre, trasmesse da Canale 5 nel corso di altrettante prime serate televisive. Il calendario della fiction è così strutturato:

- Prima Puntata - 29 marzo 2024

- Seconda puntata - 5 aprile 2024

- Terza puntata - 12 aprile 2024

