"Segreti di famiglia", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Ha inizio oggi, 16 giugno 2024, dalle 21.25, "Segreti di famiglia", una nuova soap opera di produzione turca che Canale 5 propone in prima serata con tre episodi per volta. Premiata e già protagonista, in altre nazioni, di alcuni rifacimenti, la soap ha come protagonista il procuratore distrettuale Ilgaz Kaya (interpretato da Kaan Urgancioglu, da noi sul piccolo schermo anche in “Endless Love”, nei panni di Emir). Una storia appassionante e ricchissima di misteri, tra thriller psicologico e poliziesco.

Segreti di famiglia, anticipazioni della prima puntata

Nel quartiere di Resitpasa viene scoperto il corpo senza vita di una giovane donna, nascosto dentro una valigia abbandonata in un cassonetto. Il Procuratore Ilgaz e il capo della Omicidi Metin sono chiamati a indagare su questo macabro ritrovamento. Contemporaneamente, Ceylin viene sorpresa nell'ufficio del Pubblico Ministero mentre registra segretamente una conversazione del procuratore. Nel medesimo cassonetto viene, poco dopo, trovata una carta di credito intestata a Metin. Solo due giorni prima, Cinar, il figlio di Metin e fratello di Ilgaz, aveva sottratto la carta di credito del padre, rientrando a casa la notte dell'omicidio intorno alle tre del mattino. Questo caso mette a dura prova l'integrità professionale di Metin e Ilgaz, coinvolgendo direttamente la loro famiglia. Metin e Cinar vengono convocati dal Procuratore Pars, che decide di trattenere Cinar dopo un breve colloquio informale.

Dopo l'interrogatorio di Pars, Cinar rimane in custodia presso il comando di polizia. Dopo un litigio con Ceylin, Metin perquisisce la stanza di Cinar, trovando delle pillole nascoste in un cassetto, rafforzando il suo sospetto che il giovane possa essere coinvolto nell'omicidio. Nonostante i metodi poco ortodossi di Ceylin, Ilgaz si rende conto che lei è l'unica in grado di aiutare suo fratello.

Ceylin scopre un cardigan bianco macchiato di sangue nell'auto di Metin e propone a Ilgaz di nasconderlo per evitare che la polizia lo scopra. Ma Ilgaz non tradisce i suoi principi e decide di non falsare la verità. In un altro quartiere, la polizia rinviene una borsa contenente gli effetti personali della vittima, inclusa la sua carta d'identità. Ilgaz informa immediatamente Ceylin e i due si recano dal medico legale per identificare la ragazza morta. La scoperta di Ceylin è scioccante: la vittima è sua sorella minore, Inci. Profondamente sconvolta, Ceylin si reca da Cinar, ormai convinta che sia lui l'assassino di sua sorella, e lo affronta con determinazione. Cinar, però, continua a negare qualsiasi coinvolgimento in questa brutta faccenda.

Dove vederlo in tv e in streaming (dal 16 giugno 2024)

La prima puntata di "Segreti di famiglia" va in onda domenica 16 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

