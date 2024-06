"Segreti di famiglia", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Dopo il debutto della scorsa settimana, la soap opera di produzione turca "Segreti di famiglia" torna oggi, 23 giugno 2024, con tre nuovi episodi inediti, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. Ceylin e la sua famiglia sono devastati dall'omicidio di Inci. Le indagini si rivelano fin dall'inizio complesse, e nuove rivelazioni bussano alla porta.

Segreti di famiglia, anticipazioni seconda puntata

Ceylin fa una scoperta per lei devastante: la vittima dell'omicidio è Inci, sua sorella. A poco vale il conforto che prova a darle Ilgaz, mentre riescono a essere un po' di conforto le parole di Gul, sua madre. Quest'ultima attende alla stazione di polizia per identificare il corpo, ma entra in uno stato di negazione e non riesce a riconoscere la figlia. L'attenzione di Ceylin viene distolta da un messaggio ricevuto dal telefono di Inci, inviato dall'università. Ceylin scopre, con Ilgaz ed Eren, che il cellulare di Inci era in possesso dell’amica Merve, mentre Inci usava un altro telefono per vedere in segreto il suo anziano fidanzato. Dopo aver rinunciato ufficialmente al ruolo di avvocato difensore, Ceylin viene esclusa dal caso e non può più accedere alle informazioni.

Anche Zafer, il padre di Inci, apprende disperato i recenti e drammatic avvenimenti. Ilgaz e Metin, durante una cena, riflettono sul fatto che Cinar sia il principale sospettato. Poco dopo due agenti inviati dal procuratore Pars informano la famiglia di Inci che il Pubblico Ministero vuole vederli urgentemente. Ilgaz è convinto - a differenza di Metin - a riconfermare Ceylin come avvocato difensore di Cinar. Eren e Ilgaz scoprono che Necmi, il pescatore, era presente nell'area la notte dell'omicidio: i due si recano dal procuratore Pars, che non può più aggiornare Ceylin sul caso.

Quest'ultimo comunica a Ilgaz di voler riprendere il suo ruolo, e lui accetta. Parla sorprende sua zia mentre fruga nella stanza di Inci. Ceylin trova le chiavi di un'auto e chiede a sua nipote tutto ciò che sa su Inci: la ragazza è spaventata, ma Aylin interviene per salvarla. Nel frattempo Ilgaz visita l'università per interrogare il proprietario del bar dove lavora Cinar. Merve rivela a Ceylin che Inci possedeva un'auto, parcheggiata all'università. Ceylin raggiunge Ilgaz e insieme scoprono una foto nell'auto che li sconvolge profondamente.

Dove vederlo in tv e in streaming (23 giugno 2024)

La seconda puntata di "Segreti di famiglia" va in onda domenica 23 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

