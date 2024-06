"Segreti di famiglia", stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

La soap opera di produzione turca "Segreti di famiglia" torna oggi, domenica 30 giugno 2024, con tre nuovi episodi inediti, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. Cinar è in procinto di sottoporsi a un'udienza decisiva per il suo destino. Metin, che si sente sempre più colpevole per le azioni di Cinar, tenta il suicidio.

Segreti di famiglia, anticipazioni terza puntata

La nuova puntata di "Segreti di famiglia" si concentra sul destino di Cinar, con l'udienza decisiva per stabilire se sarà trasferito in carcere in attesa del processo. Ceylin, accompagnata da Ilgaz, si reca da Ozan e sua moglie, ponendo loro diverse domande. Ceylin, senza farsi notare, prende due spazzolini per farli analizzare, nonostante il parere contrario di Ilgaz, che ritiene l'azione illegale. Contemporaneamente, la polizia perquisisce la casa degli Erguvan e Yekta, mentre l'avvocato di Zafer arriva sul posto. Metin si sente sempre più colpevole per le azioni di Cinar, mentre Makbule lo considera parzialmente responsabile.

All'udienza, Pars chiede il trasferimento di Cinar in carcere. Ceylin, con un espediente, allontana suo padre dall'aula per poter assistere Cinar senza che Zafer lo sappia. Riesce dunque a convincere Eren a esaminare il DNA sugli spazzolini presi dalla casa di Ozan e Nurcihan. Eren scopre che Metin paga metà dell'affitto della casa di Ceylin da quattro anni, e Ilgaz affronta il padre. Sopraffatto dalla vergogna, Metin tenta il suicidio, ma viene fermato in tempo da Ilgaz, che scopre che Metin era coinvolto nell'incarcerazione ingiusta di Zafer, il padre di Ceylin.

Ceylin e Aylin devono gestire la madre Gul, che prepara i dolci preferiti di Inci, sperando nel suo ritorno. I risultati del DNA confermano che le tracce corrispondono a Ozan e Nurcihan, ma la prova non è ammissibile. Ilgaz capisce che serve una segnalazione ufficiale per fermarli, dato che stanno cercando di fuggire all'estero. Ceylin, allora, effettua una chiamata anonima alla polizia per denunciare Ozan. Intanto, dato che un messaggio di Inci lo incrimina, Pars interroga ufficialmente Zafer, rivelando che la notte dell'omicidio aveva picchiato violentemente la figlia.

Dove vederlo in tv e in streaming (30 giugno 2024)

La terza puntata di "Segreti di famiglia" va in onda domenica 30 giugno 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

