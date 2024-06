Segreti di famiglia: quante puntate sono e quando finisce

Ancora Turchia per l'estate 2024 di Canale 5, che a partire da oggi, 16 giugno, propone in prima serata la soap opera "Segreti di famiglia" (titolo originale: "Yargi"). Un successo trasmesso in patria sulla rete Kanal D, dal 2021 al 2024: un thriller carico di tensione e colpi di scena. Leggiamo, di seguito, da quante puntate è composta questa serie e quando potrebbe terminare.

Quante puntate sono e quando finisce "Segreti di famiglia"

Dopo l'inizio della messa in onda de "La rosa della vendetta", in programmazione da venerdì 7 giugno, per l'estate del 2024 Canale 5 ha deciso di arricchire le sue prime serate con un altro prodotto proveniente della Turchia: parliamo di "Segreti di famiglia", una soap opera pluripremiata e protagonista di un grande successo, capace di travalicare i confini nazionali. In onda a partire da domenica 16 giugno, "Segreti di famiglia" è caratterizzata da una trama che mescola thriller psicologico e poliziesco, senza trascurare risvolti melodrammatici. Il cast è capeggiato da Kaan Urgancıoglu, già protagonista della soap "Endless Love", che veste qui gli abiti del procuratore Ilgaz Kaya, affiancato da Pınar Deniz, nel ruolo di Ceylin Erguvan.

La trama di "Segreti di famiglia" segue Ilgaz Kaya, un pubblico ministero altamente rispettato e dalle solide convinzioni: la verità e la giustizia vanno messe al primo posto. Figlio maggiore del rinomato capo della polizia Metin Kaya, Ilgaz è determinato a mantenere la sua integrità professionale. Ceylin Erguvan è invece una giovane avvocatessa proveniente da un contesto più umile. Audace, intelligente e priva di pregiudizi, la donna non esita a usare qualsiasi mezzo per raggiungere i suoi obiettivi. Quando il fratello minore di Ilgaz viene coinvolto in un caso di omicidio, Ilgaz decide di rivolgersi a Ceylin per difenderlo. Nonostante le differenze nei loro approcci, sia Ilgaz che suo padre Metin cercano la verità e sono disposti ad accettare qualsiasi esito, purché sia giusto. Ilgaz crede che Ceylin, con i suoi metodi non convenzionali, possa riuscire a scoprire la verità dietro questo complicato caso. Iniziano così a collaborare, entrando in un vortice di misteri che coinvolge entrambe le loro famiglie.

In onda su Canale 5 a partire da domenica 16 giugno 2024, "Segreti di famiglia" è una soap opera che, nonostante l'elevato numero di puntate, Canale 5 ha deciso di proporre in prima serata e non nel pomeridiano day time. Come i telespettatori già sapranno, la serialità turca ha una struttura episodica che varia tra l'edizione locale e quella estera. "Segreti di famiglia" è, nello specifico, composta da 95 episodi, ciascuno di circa 140 minuti, distribuiti su tre stagioni. In Italia (e in buona parte d'Europa) ogni episodio viene suddiviso in tre episodi di 45-50 minuti ciascuna. Questo porta il totale degli episodi italiani a 285.

Quando termina, dunque, "Segreti di famiglia" su Canale 5? Considerando che la rete ne trasmette, da domenica 16, tre per volta, la programmazione potrebbe andare avanti per circa 95 settimane consecutive. Ipotesi che sembra però da escludere. Canale 5 sarà ben attenta a monitorare il gradimento del pubblico italiano, presumibilmente per tutta l'estate del 2024 (per tale periodo non possono essere escluse ulteriori prime serate, oltre a quelle della domenica). La rete deciderà poi se proporre la soap anche nei palinsesti pomeridiani, se la programmazione sarà sospesa per poi essere ripresa nel 2025 o, ancora, se dirottare gli episodi direttamente sulla piattaforma Mediaset Infinity. Le ipotesi sono di certo parecchie: per il momento ai telespettatori non resta che godersi, settimana dopo settimana, gli episodi proposti da Canale 5.

