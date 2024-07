"Segreti di famiglia", stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

La soap opera di produzione turca "Segreti di famiglia" viene trasmessa in prima serata, domenica 7 luglio 2024, con tre nuovi episodi inediti, in onda su Canale 5 a partire dalle 21.25. Scopriamo cosa accade ai protagonisti in questo quarto appuntamento.

Segreti di famiglia, anticipazioni quarta puntata

Le indagini al comando di polizia proseguono intensamente e durante l’interrogatorio Osman rivela un dettaglio fondamentale: la notte dell’omicidio di Inci, si trovava in un hotel con Zumrut. Zafer, interrogato anche lui, sospetta che sua figlia Ceylin stia ancora difendendo Cinar, principale indiziato. Ceylin, però, ha un accordo con Yekta: manterrà il segreto con Zafer se lei smetterà di lavorare con suo figlio Engin.

In auto con Ceylin, Ilgaz riceve una telefonata dalla zia Makbule, che gli dice che Serdar, amico di Cinar, è venuto a casa per recuperare un libro. Sospettando che cerchi altro, Ilgaz si precipita a casa e scopre pasticche rosse nascoste nell’orsetto di Defne. Porta allora il peluche con sé al carcere per parlare con suo fratello.

Ilgaz promette a Cinar di consegnare le pasticche alla polizia. Terrorizzato, Cinar fa un patto con Ceylin: se lei convince Ilgaz a non consegnare la droga, lui le dirà tutto sulla notte dell’omicidio di Inci. Ilgaz restituisce, poi, l’orsetto a Defne, facendole credere che sia il suo.

Mentre Osman lo ha già fatto, Zumrut rifiuta di testimoniare alla polizia. Eren si rifiuta di aiutare Ceylin a dissuadere Ilgaz, e quindi le pasticche vengono consegnate alle autorità. Metin rivela a Ilgaz la verità sul padre di Ceylin. Zafer distrugge prove incendiando l’auto gialla, mentre Neva, sorella di Pars ed ex di Ilgaz, è tornata in città.

Ceylin affronta suo padre Zafer, lamentando le difficoltà affrontate senza di lui e rimproverandolo per l’anaffettività verso Inci. Zafer le racconta di quando ha scoperto che Inci spacciava. Aylin nasconde a Ceylin le allucinazioni della madre Gul su Inci, promettendo che andrà dal medico. Ilgaz cattura Serdar e lo consegna alla narcotici.

Nev va in carcere per parlare con Cinar e cercare informazioni per Pars su cosa stia succedendo con Ilgaz, Ceylin ed Eren. Pars le promette in cambio di tenere Ceylin lontana da Ilgaz. Non riuscendo a impedire la denuncia di Ilgaz, Ceylin cerca un’ultima soluzione disperata.

Dove vederlo in tv e in streaming (7 luglio 2024)

La quarta puntata di "Segreti di famiglia" va in onda domenica 7 luglio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie turca sono visibili anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera