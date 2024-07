"Segreti di famiglia", stasera in tv: le anticipazioni del 17 luglio 2024

Questa settimana la soap opera di produzione turca "Segreti di famiglia" cambia giorno di programmazione e va in onda oggi, mercoledì 17 luglio 2024, con tre nuovi episodi inediti, a partire dalle 21.25 su Canale 5. Leggiamo le trame della serata: cosa accade ai tanti personaggi della serie?

Segreti di famiglia, anticipazioni quinta puntata

Pars tiene Eren sotto stretta sorveglianza, ma Eren decide comunque di aiutare Ceylin a trovare il taxi con l’aquila sul lunotto che Inci ha preso la notte del delitto. Zafer interroga Ilgaz e Metin per sapere se Ceylin sta davvero difendendo l'assassino di Inci. Metin conferma e Zafer, furioso, raccoglie tutte le cose di Ceylin in tre sacchi e le lascia fuori dalla porta.

Aylin avvisa Ceylin, che corre a casa ma trova il padre deciso a non vederla più. Determinata a proseguire, Ceylin si scontra con Ilgaz, che la accusa di aver mentito a lui e a suo fratello. Pars interroga Ozan e Nurcihan, denunciati anonimamente da Ceylin, e scopre che Ceylin e Ilgaz erano entrati con l'inganno in casa loro. Lacin trova poi l'orecchino di Inci e capisce tutto.

Ceylin e Ilgaz vanno alla stazione dei taxi per cercare informazioni sulla notte dell'omicidio. Uscendo dall'ufficio con Ilgaz, Ceylin si accorge di aver lasciato il telefono. Ilgaz torna a prenderlo e sorprende Engin che annusa una sciarpa di Ceylin. Il procuratore sospetta che Engin si sia invaghito di lei.

Metin riceve una chiamata dal carcere: Cinar è stato accoltellato e deve essere operato d’urgenza. Metin corre in ospedale e, fortunatamente, l’intervento riesce. Al capezzale del figlio, Metin si pente per essere stato troppo severo con lui. Ceylin va a casa dei genitori di Engin e vede una barchetta rossa su una mensola, capendo che apparteneva a Inci: sconvolta, lascia la villa. Yekta sospetta che suo figlio sia l’assassino di Inci.

Ceylin è convinta che l’assassino di sua sorella viva in casa di Engin, sospettando Yekta. Parlando con Ilgaz, il procuratore rivela che invece sospetta Engin. Decidono di tendere una trappola a entrambi per smascherare l’assassino, coinvolgendo Parla e tutta la famiglia di Ceylin.

Yekta distrugge prove e coinvolge i suoi avvocati nel caso, mentre Lacin è esasperata dalla sua indifferenza. Cinar si sveglia in ospedale e Metin riceve una visita inaspettata dal figlio di Yavuz.

Dove vederlo in tv e in streaming (17 luglio 2024)

La quinta puntata di "Segreti di famiglia" va in onda mercoledì 17 luglio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della serie turca sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

