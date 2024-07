"Segreti di famiglia", stasera in tv: le anticipazioni del 21 luglio 2024

Dopo la puntata andata in onda mercoledì 17, la soap opera di produzione turca "Segreti di famiglia" torna nella collocazione domenicale oggi, 21 luglio 2024, con tre nuovi episodi inediti, a partire dalle 21.20 su Canale 5. Scopriamo quali sono i punti salienti della trama.

Segreti di famiglia, anticipazioni sesta puntata

Ceylin, Eren e Ilgaz si stanno preparando per mettere in atto un astuto piano con l'obiettivo di smascherare l'assassino di Inci. Umut effettua una chiamata anonima a Zafer, mentre è insieme a Engin. Nel corso della chiacchierata, Umut ordina a Zafer di lasciare una busta piena di denaro nel cassonetto dove è stato trovato il corpo della figlia, promettendo in cambio un video che svela l'identità dell'assassino. La trappola funziona, attirando sia Engin che Zafer.

Zafer, in una situazione disperata, chiede urgentemente un prestito a Yecta, mentre Engin si reca in banca per prelevare una somma di denaro dal conto dei suoi genitori. Ma Yecta viene a sapere delle azioni del figlio e interviene, bloccando Engin mentre sta per lasciare i soldi nel cassonetto, ordinandogli di restituirli. Nonostante tutto, Ceylin e Ilgaz riescono a vedere Engin e comprendono finalmente di avere di fronte il vero assassino di Inci. Ceylin, furiosa, vorrebbe vendicarsi immediatamente, ma Ilgaz per impedirle di commettere un errore è costretto a metterla sotto custodia.

Ilgaz, in cerca di ulteriori prove, decide di andare dal nonno Mert Kaya in prigione, per rintracciare il taxi su cui Inci era salita la notte dell'omicidio. L'uomo accetta di aiutarlo a patto che, una volta libero, Ilgaz porti Cinar per un tradizionale atto di ossequio. Ceylin, devastata dalla scoperta che Engin è l'assassino di sua sorella, è furiosa, ma Ilgaz la calma, convincendola a mantenere il sangue freddo. Metin visita ripetutamente il figlio Cinar in ospedale, dove il giovane sta recuperando le forze. Pars ha ottenuto dal ministero il permesso di indagare sul comportamento di Ceylin ed Eren. Yecta interroga suo figlio Engin su quanto accaduto quella notte e scopre che ha preso un'auto a noleggio, che ora è scomparsa e non è stata restituita. Zumrut continua a negare di aver passato la notte in albergo con Osman.

Ilgaz e Ceylin continuano a lavorare per dimostrare l'innocenza di Cinar, nonostante i continui ostacoli posti da Yekta. Pars è sempre più convinto che Ceylin sia coinvolta nella sparizione degli spazzolini da denti dalla casa del professore Ozan. Lacin confessa a suo marito di aver visitato la famiglia di Inci, distrutta dal dolore causato dal loro figlio, e accusa Yekta di essere responsabile del comportamento di Engin. Sulla base di nuovi sviluppi, Pars interroga nuovamente Cinar e, dopo aver confermato che il ragazzo si trovava altrove durante l'omicidio di Inci, ordina il suo rilascio.

Dove vederlo in tv e in streaming (21 luglio 2024)

La sesta puntata di "Segreti di famiglia" va in onda domenica 21 luglio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie turca sono visibili anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

