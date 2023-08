Leggiamo le nuove trame della soap opera spagnola "Sei sorelle", in onda su Rai 1 da lunedì 28 a venerdì 1° settembre 2023. Tornato dal Marocco, Cristobal piomba in modo ingombrante nel matrimonio tra suo fratello Rodolfo e Blanca: la donna è ancora innamorata di lui. Elisa chiede a don Ricardo di adottarla legalmente.

Sei sorelle, le anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Aurora chiede a Celia una mano per organizzare una riunione di suffragette; un incontro, questo, che Celia vorrebbe tenere a casa Silva. Tornato dal Marocco, Cristobal si appresta a vivere a stretto contatto con Blanca, la donna che ha, nel frattempo, sposato un uomo che non ama. Il commissario Rangel indaga intanto su due piste: la compravendita del bambino di Carolina e German e l’omicidio di Marianela.

In un confronto tra fratelli, Rodolfo comunica a Cristobal di essere a conoscenza dell’amore tra lui e Blanca, ma lo rassicura dicendogli che adesso entrambi sono sposati e, di conseguenza, non ci saranno inconvenienti. Elisa scopre che qualcuno ha rivolto minacce di morte a don Riccardo e gli chiede di adottarla legalmente, in modo da poterlo proteggere. Petra e Bernardo si accorgono di provare qualcosa l’uno per l’altro e si baciano.

Salvador e Bernardo credono che ad uccidere Basilio sia stato don Ricardo. Quest’ultimo è indaffarato con delicate questioni economiche: ha dei debiti con gli inglesi ed è pronto ad ascoltare i consigli di Salvador. Francisca dice a Merceditas di essere incinta. Carolina viene spostata dalla prigione ad uno ospedale psichiatrico, dopo che lei ha aggredito German.

Pur se a malincuore, don Ricardo comunica ad Elisa di non poterla legalmente riconoscere come figlia, temendo che questa azione potrebbe sottrargli il controllo della fabbrica. L’ennesimo litigio tra Blanca e Rodolfo viene smorzato da Cristobal, con il risultato di far degenerare le cose. Marina sposa intanto le motivazioni di Rodolfo.

Dolores acquista delle azioni della Tessuti Silva da Don Ricardo, ma Rodolfo le consiglia invano alla di rivenderle, consapevole delle attività illecite all’interno della fabbrica. Diana si appresta a partecipare a una festa organizzata dalla moglie di un importante ufficiale tedesco, con lo scopo di rubare dei documenti. Celia porta avanti con armonia la sua relazione con Aurora.

Dove vedere Sei sorelle in tv e in streaming (dal 28 agosto al 1° settembre)

Le nuove puntate di "Sei sorelle" vanno in onda da lunedì 28 agosto a venerdì 1° settembre 2023, dalle 16.05 su Rai 1. Gli episodi della soap opera spagnola sono inoltre visibili anche sulla piattaforma RaiPlay, in live streaming e on demand.