Selvaggia Lucarelli contro Simona Izzo: “Ricky lei ti danneggia”, “Sei gelosa dell’amore come sempre!”

Duro scontro nella seconda puntata di Ballando con le Stelle di sabato 28 ottobre, tra Selvaggia Lucarelli e Simona Izzo, moglie di uno dei concorrenti di quest’anno: Ricky Tognazzi. Tutto succede dopo che il regista si è esibito insieme alla sua maestra.

In quel momento, davanti al bancone della giuria, Tognazzi ricorda l’anniversario della scomparsa del padre Ugo, ma anche che oggi è santa Simona e omaggia la moglie in prima fila con tre rose. Un gesto gentile, che però attira le critiche di Selvaggia Lucarelli: “Io non posso arrivare qui e vedere te che consegni dei fiori a tua moglie” inizia a spiegate la giurata, e la risposta della Izzo arriva subito: “E’ gelosa dell’amore, come sempre”. La giurata continua il suo ragionamento rivolta a Ricky Tognazzi: “Rischi di essere eclissato da queste scenette. Questo è un peccato. Tu balli anche bene ma succede che sparisci, perché la luce sulla coppia fuori dalla pista rischia di essere una zavorra. Questa finta petulanza di Simona rischia di danneggiarti. Può esserci anche di meno Simona, anche perché non è proprio un’esplosione di simpatia”.

La risposta di Simona Izzo è inviperita: “Non credo di togliere luce a Ricky, il fatto che siamo una coppia da 38 anni, capisco che questo può turbare la Lucarelli che ha avuto storie meno stabili. L’altra volta sei stata sgradevole, hai detto che i calci che dava ballando pensava di darli a me. Ricordati che le donne a volte muoiono per i calci degli uomini.”

Parole che fanno scattare un’immediata reazione in studio con Fabio Canino che sbotta: “Ma come fai a buttare lì una cosa seria come il femminicidio in questo modo?! Era una battuta!” La Izzo non si ferma: “La signora non le sa fare le battute”. Interviene a quel punto saggiamente Milly Carlucci per spegnere l’incendio: “Qui però si parla di ballo: votiamo!”