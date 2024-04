Serena Bortone sbotta in diretta: "Adesso mi sto scocciando. Allora il delitto Matteotti è cristiano?" (video)

A una settimana esatta dal caso Scurati, lo studio televisivo del programma di Rai 3 Che Sarà è tornato a essere teatro di uno scontro verbale piuttosto acceso tra gli ospiti della puntata di sabato 27 aprile e la conduttrice Serena Bortone. Tra i presenti al dibattito incentrato sulle celebrazioni del 25 aprile appena trascorso c'era Massimo Magliaro, presidente della Fondazione Almirante ed ex braccio destro dello storico leader del Msi nonché ex vicedirettore del Tg1, già al centro delle polemiche per le esternazioni rilasciate nel talk di La7 DiMartedì. "Lo sono e allora? Con questo cosa vuole fare? Che chiama i carabinieri?" aveva detto Magliaro rispondendo ad Ascanio Celestini che gli dava del fascista.

Sul tema si è tornati ieri a Che Sarà. "Sono le idee che si contestano, non le persone. Non è un reato dirsi fascisti e neanche dirsi nazisti. Ma possiamo dire che sono idee di m***a? Non le persone, ma le idee", ha affermato lo scrittore Nicola Lagioia tornando sull'argomento. Pronta allora è stata la replica di Magliaro: "Sì, ma io sono ferocemente non nazista e anti-nazista. Il fascismo è una cosa, il nazismo è un'altra cosa, non c'entrano assolutamente nulla. Il nazismo è pagano e il fascismo ha origini cristiane. Sono due cose totalmente diverse. La incultura politica le ha fatte diventare uguali, ma sono profondamente diverse".

È stato allora Serena Bortone è sbottata duramente: "Scusatemi, ma adesso mi sto scocciando! Allora il delitto Matteotti è cristiano? Siccome io sono cattolica, dire che il fascismo è cristiano vuole mettere dentro l'assioma che il delitto di Matteotti sia cristiano. Non arrivo nemmeno alle leggi razziali perché è facile criticare quelle. Facile per modo di dire, visto che è stata un'aberrazione assoluta. Però dobbiamo dire che l'inizio del fascismo si fonda sul delitto Matteotti. E il delitto Matteotti non potete dirmi che è qualcosa di cristiano". Il dibattito ha scatenato nuovamente le discussioni social dove il nome di Serena Bortone è tornato a essere protagonista: "Bortone non fermarti mai", scrive qualcuno.