Serena Bortone: "La libertà ha un prezzo". L'intervista a Mediaset, dopo le polemiche Rai

Era l'intervista più attesa del weekend quella a Serena Bortone. Dopo le polemiche scoppiate in Rai sulla sua trasmissione "Che sarà", la conduttrice ha concesso una intervista alla concorrenza, ovvero a Mediaset. Ospite del salotto Verissimo Bortone ha parlato del suo rapporto con la libertà.

Trent'anni di carriera, inviata, giornalista e conduttrice sempre fedele a se stessa e ai suoi ideali, nelle scorse settimana ha fatto molto parlare la sua presa di posizione in difesa di Antonio Scurati, il cui monologo non è stato accettato dalla Rai. Da più parti si è parlato di censura, ma il servizio pubblico ha ribattutto che tutto è saltato a causa di un mancato accordo economico. In ogni caso è stata proprio Bortone a sollevare il caso. "Come si sente oggi?" chiede Silvia Toffanin. E Bortone: "Sono tranquilla. Nella vita tutti cerchiamo di fare la cosa giusta. L'importante è non fare quella sbagliata. Per gli attacchi sui social provo un senso di tenerezza: passano il loro tempo sul pc a insultare gli altri, quando potrebbe andare a spasso o leggere un libro. La vita è bella, state tranquilli. Io non sono una testa calda, io sono una orgogliosa dipendente dell'azienda di servizio pubblico".

"Ma la libertà ha un prezzo?" incalza Toffanin. E Bortone: "Nella vita si paga un prezzo per tutto. L'assenza di libertà sarebbe però per me un prezzo superiore. Se ho pagato prezzi nella vita, l'ho fatto per la mia totale assenza di piaggeria. Non ne sono capace".