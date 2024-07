Serena Bortone sospesa dalla Rai per il caso Scurati

Sei giorni di sospensione a Serena Bortone. È la sanzione comminata - secondo quanto riporta l'Ansa - dalla Rai nei confronti della conduttrice a seguito del procedimento disciplinare aperto per il caso Scurati.

Fino a pochi giorni fa il suo futuro era incerto. Adesso, invece, di sicuro c'è la chiusura del programma Che sarà - in onda su Rai 3 - ma le verrà affidata una nuova trasmissione in cui però non potrà parlare di politica (o almeno questo vorrebbero voci di corridoio). Nessun provvedimento estremo, dunque, come aveva ipotizzato l'amministratore delegato Rai Roberto Sergio: "Serena Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto e non è stata licenziata, non è stata punita - aveva dichiarato giorni fa - In nessuna azienda sarebbe consentito di scrivere delle cose contro l'azienda per la quale si lavora. Lei questo ha fatto e non è stata punita". Nessun commento - almeno per il momento - è arrivato dalla diretta interessata, che dovrà aspettare la presentazione dei palinsesti della prossima stagione prima di veder ufficializzati i suoi nuovi impegni televisivi.

Il caso Scurati

La bufera era scoppiata lo scorso aprile, quando Serena Bortone si lasciò andare a un duro sfogo sui social, commentando la scelta della Rai di cancellare il monologo di Antonio Scurati sul delitto Matteotti in occasione della Festa della Liberazione. L'ospitata dello scrittore nel suo programma saltò all'ultimo momento, portandola a parlare di censura. "Ho appreso ieri sera, con sgomento, e per puro caso, che il contratto di Scurati era stato annullato. Non sono riuscita ad ottenere spiegazioni plausibili" aveva spiegato, aggiungendo: "Devo prima di tutto a Scurati e a voi telespettatori la spiegazione del perché stasera non vedranno lo scrittore in onda sul mio programma su Rai 3. Il problema è che questa spiegazione non sono riuscita a ottenerla nemmeno io".

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera