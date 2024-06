Serena Bortone, il saluto a "Che sarà" sembra un addio alla Rai (e si toglie più di qualche 'sassolino')

"Bortone doveva essere licenziata per quello che ha fatto, e invece non è stata punita. In nessuna azienda sarebbe consentito fare un post contro l'azienda per cui lavora". Così l'ad Rai Roberto Sergio, pochi giorni fa, era tornato sul caso Scurati, esploso in occasione del 25 aprile proprio all'interno della trasmissione Che sarà, sollevato dalla conduttrice che aveva parlato di censura da parte dei vertici dopo il no a un monologo sul delitto Matteotti che lo scrittore avrebbe dovuto leggere in puntata.

Il futuro di Serena Bortone in Rai è ancora incerto - non si hanno notizie né sul destino del programma tantomeno sui suoi eventuali prossimi impegni - e il suo saluto, ieri sera, alla fine dell'ultima puntata, fa pensare a un addio. Visibilmente commossa, la conduttrice si è presa un minuto per fare tutti i ringraziamenti, aiutandosi con un foglio su cui aveva appuntato tutto: "Questa è l'ultima puntata, voglio ringraziare tutti. Ringraziare le autrici, gli autori, la redazione, gli inviati, la produzione, la regia, il meraviglioso studio 2 di via Teulada, il nostro pubblico, i montatori, la grafica, trucco, parrucco e costumi. Sono stata onorata di lavorare con voi in questa nostra grande azienda di servizio pubblico - ha detto - Ringrazio voi a casa, telespettatrici e telespettatori, che ci avete seguito e supportato e che siete cresciuti puntata dopo puntata. Grazie dell'affetto e del sostegno. Vi auguro una buona estate e soprattutto, di cuore, buon vento". Gli applausi e i volti dei suoi collaboratori, insieme alle sue parole, avevano il sapore dei definitivi titoli di coda, anche se per il momento resta ancora tutto in sospeso.

I saluti finali di #chesarà pic.twitter.com/SxsU71y065 — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) June 16, 2024

Lo sfogo nell'ultima puntata

Tra sabato e domenica Serena Bortone non si è trattenuta e ci sono stati in particolare due momenti in cui ha fatto sentire forte la sua voce. Il primo, sabato sera, quando in studio si parlava di echi fascisti in questo governo: "Nessuno di noi parlerebbe di fascismo se evitassero di inneggiare alla X Mas, fare i francobolli su come erano i fascisti, picchiare un deputato in aula e cos'altro mi manca? Ah sì, Signorelli, ex portavoce del ministro Lollobrigida, che parlava utilizzando un linguaggio orrendo. Io non parlerei di fascismo se evitassero di fare tutt questo. Io starei zitta, non ne parlerei più, basterebbe avere un minimo di decenza". Domenica sera, invece, un altro duro sfogo sui temi lgbtq: "Quando Meloni diceva no alla dittatura lgbtq+ cosa intende? - ha chiesto a Luca Beatrice, ideologo di destra ospite in studio - In che modo siamo tenuti in scacco dalla dittatura lgbtq? In cosa consiste questa dittatura, cosa ci stanno togliendo? - ha incalzato - Quindi la gente guarda Che sarà e diventa omosessuale? E poi, ammesso che spostasse, che c'è di male?".

Nessuno di noi parlerebbe di fascismo se evitassero di inneggiare alla X mas, fare i francobolli su com’erano i fascisti, picchiare un deputato in aula […] io non parlerei di fascismo se evitassero di fare tutto questo, basterebbe un minimo di decenzapic.twitter.com/DwcLIDSF0c — Serena Bortone out of context (@SerenissimaOOC) June 16, 2024