Serena Bortone e il suo programma fuori dai palinsesti Rai: la decisione dopo il caso Scurati

Il nome di Serena Bortone e il suo programma, "Che sarà", non compaio più sui palinesesti Rai. A meno che qualcosa non cambi nei prossimi giorni la giornalista non avrà il suo posto a Rai3.

Questa possibilità si era fatta sempre più concreta con il passare delle settimane dopo il caso Scurati e dopo le parole dell'amministratore delegato Rai, Roberto Sergio: "Bortone andrebbe licenziata". Se in un primo momento si era pensato a un ridimensionamento della sua presenta in prima serata, adesso sembrerebbe più che palese la sua totale cancellazione. La scelta farebbe capo al direttore dell'approfondimento, Paolo Corsini, che settimane fa aveva descritto la mancata presenta dello scrittore Scurati, nella trasmissione di Bortone, come una mancanza d'accordo sul compenso (che però è stata poi smentita da Scurati e anche da Bortone).

Sembrerebbe quasi certo che al posto della giornalista, che in questi giorni è impegnata con il tour di presentazione del suo nuovo libro, "A te vicino così dolce", Maria Latella, giornalista che ha da poco intervistato Giorgia Meloni al Festival dell'Economia 2024 a Trento. Forse la giornalista si aspettava un tale epilogo e per questo motivo i consueti saluti di fine stagione avevano assunto i connotati di un addio.

Le reazioni della politica

E se da una parte Bortone ancora non ha commentato, le reazioni alla quasi certa cancellazione del suo programma non sono mancate (anche perché gli ascolti non sono andati male, per niente. Che sarà ha totalizzato 6,1% di share, oltre la media di Rai3). "Siamo all’epurazione, Bortone fuori dalla Rai. E dire che la premier e tutti i suoi fan continuano a sostenere che non esista TeleMeloni", ha dichiarato il leader dei Verdi Angelo Bonelli. “Il capo degli Approfondimenti Paolo Corsini dovrà spiegare in Vigilanza. Neanche Berlusconi aveva osato tanto".

Il senatore del Pd Antonio Nicita ha invece commentato: "Per aver difeso la libertà editoriale e posto un tema di censura allo scrittore Scurati, 'Chesarà…' sarà fuori dai palinsesti Rai. Una decisione allarmante, si è passato il limite".

Tutta la mia solidarietà e tutta la mia vicinanza alla bravissima Serena Bortone il cui programma è stato eliminato dal palinsesto Rai.



Questa ennesima gravissima censura arriva nei giorni in cui il comitato di Redazione di Rainews24 denuncia di non aver potuto raccontare… — Pina Picierno (@pinapic) June 19, 2024

