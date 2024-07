Sigfrido Ranucci: "Report merita più rispetto. Non andrò ai palinsesti Rai"

Per la prima volta dal 2016 Sigfrido Ranucci non sarà ai palinsesti Rai in programma per la prossima settimana. Il giornalista co-autore di Report lo ha dichiarato a margine della presentazione del suo libro, "La Scelta". I palinsesti sono per ogni emittente televisiva l'occasione per presentare alla stampa i nuovi progetti, quelli confermati e quelli che invece o hanno subito delle modifiche oppure sono stati cancellati.

"Non parlo della Rai, vorrei evitare un procedimento disciplinare" ha dichiarato il giornalista e tra le righe è facile leggere un riferimento a quanto successo Serena Bortone, punita dopo il Caso Scurati, "Posso dire che per la prima volta a distanza di 30 anni non andrò alla presentazione dei palinsesti". Il motivo sarebbe, il condizionale è d'obbligo perché ancora non c'è certezza, da ricondurre a un possibile cambio d'orario di Report. A queste indiscrezioni Ranucci ha così replicato: "Credo che Report, una risorsa interna, essendo stata premiata come la migliore trasmissione di informazione, quella che incarna di più il servizio pubblico, meriti in assoluto più rispetto".

"In Italia mi sono sempre sentito libero, anche in questi anni. Bisogna mettersi d'accordo su quanta energia devi impiegare per difendere questa libertà di stampa, per renderla più divulgabile, su quanta forza hai ancora per difendere questo e il diritto dei cittadini di essere informati", ha aggiunto parlando poi della libertà di stampa.

Il pubblico sostiene da anni Report e questo per Ranucci è fondamentale: "Mi ha fatto riconciliare con le scelte fatte in questi anni di privilegiare il pubblico come unico editore di riferimento, senza avere nessun padrino politico, dei poteri forti, L'aver scelto di rimanere me stesso. Credo che l'indipendenza sia uno stato dell'anima". Fare giornalismo investigativo e inchieste in Italia però è difficile: "Si prevede il carcere per i giornalisti che divulgano notizie illecitamente raccolte. Penso ai colleghi del consorzio del giornalismo investigativo come Icij o Irpi che hanno realizzato inchieste straordinarie. Ma mentre negli Usa il consorzio Icij è stato premiato con il Pulitzer, qui rischierebbe il carcere".

