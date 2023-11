Silvia Toffanin, spuntano i fulrionda: i video mostrati da Striscia la Notizia

(I fuorionda di Silvia Toffanin a Verissimo)

Anche Silvia Toffanin vittima di Striscia la Notizia. La conduttrice, che nel suo salotto pomeridiano ha ospitato i personaggi del tg satirico in occasione dei suoi primi 35 anni, è stata attapirata. Mentre Toffanin stava intervistando Gerry Scotti e Michelle Hunziker si è presentato all'improvviso Valerio Staffelli.

Dopo i saluti di rito ecco che Staffelli si è diretto verso la conduttrice e l'ha invitata a raggiungere il centro studio ed è subito partito un filmato. Toffanin non si aspettava di rivedere tutti i suoi errori, nulla di troppo tragico, ma era evidente l'imbarazzo sul suo volto nel rivedersi. Silvia ha alcune difficoltà nel pronunciare i nomi degli attori turchi che sono spesso ospiti di Verissimo in quanto sono i protagonisti delle serie tv di successo che vanno in onda su Canale 5.

Il filmato era un mix dei suoi errori ed era impossibile non ridere soprattutto quando Toffanin ha spiegato, con voce arrabbiata, di non sapere ancora il turco, ma di volerlo imparare. Toffanin avrà sicuramente tirato un sospiro di sollievo vedendo quel video ben conscia di cosa Striscia può fare con i fuorionda.