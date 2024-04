Silvia Toffanin per la prima volta parla della figlia: "Mi dice che sono pesante"

Silvia Toffanin ha ospitato nel suo salotto pomeridiano Enrico Papi che per la prima volta ha portato in tv la figlia, per 'presentarla'. Rebecca vive negli Stati Uniti, a Los Angeles, e il conduttore è molto felice per lei ma allo stesso tempo molto triste per i molti chilometri che li dividono anche perché lei chiama poco o nulla.

E proprio nel momento in cui Papi ha rivelato quanto la figlia le manchi e che vorrebbe sentirla di più ecco che Toffanin, per spingere Rebecca a parlare, fa una rivelazione su sua figlia, Sofia Valentina. "Ma come mai non lo chiami mai? È un papà pesante? Perché ad esempio mia figlia mi dice che sono pesante!". Una confidenza che mai prima d'ora la conduttrice aveva fatto e men che mai in tv (e nel suo programma). Rebecca ha prontamente risposto affermando che in realtà lei chiama la mamma tre-quattro volte al giorno e che quando il padre è lì vicino allora se lo fa passare.

I figli di Silvia Toffanin

Silvia Toffanin e Pier Silvio Berlusconi sono legati da oltre vent'anni e dal loro amore sono nati due figli: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015. Né Berlusconi né Toffanin hanno mai parlato dei figli per questo motivo la confessione della conduttrice è una vera e propria rarità. Riservatissimi, nessuno dei due ha i social, non amano parlare della loro vita privata e tutto ciò che sappiamo di extra, come ad esempio su vacanze o feste di compleanno, lo scopriamo attraverso i magazine di gossip.