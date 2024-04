"Riporterei in vita Gesù per parlarci". La risposta di Simona Ventura spiazza Fagnani, il video

“Se avesse l’opportunità di riportare in vita qualcuno che non c’è più chi sceglierebbe?". "Gesù". Un botta e risposta destinato a entrare nella storia della tv italiana. A pronunciare la domanda è stata Francesca Fagnani, a dare la risposta alquanto inaspettata Simona Ventura. Il momento, estratto dall'intervista a Belve che andrà in onda questa sera 16 aprile su Rai2, è stato condiviso su Instagram dalla giornalista e ha già fatto il giro dei social. Impossibile il contrario.

"Eh però Gesù le ricordo che è risorto, persino io lo so che sono stata bocciata", ha risposto con il sorriso sulle labbra Fagnani. "Però se potessi ci parlerei due minuti", ha insistito Ventura. "Eh però già che Gesù è risorto può scegliere qualcun altro?", ci ha riprovato la giornalista. "Eh è vero che è risorto...", ha commentato Simona. "Eh c'è questa cosa che si chiama Pasqua", ha replicato divertita la padrona di casa.

Oltre a questo momento divertente, quasi considerabile una gag, Ventura ha parlato anche di temi particolarmente delicati: dalle accuse di fare uso di droghe alla decisione, da giovanissima, di abortire.