Simona Ventura: "Io saprei come far rinascere l'Isola dei Famosi"

Per Simona Ventura questo è un periodo d'oro sotto ogni aspetto. Dal punto di vista sentimentale perché dopo sette anni insieme, lo scorso 6 luglio ha sposato il fidanzato Giovanni Terzi con cui ha suggellato un desiderio rimandato da tempo. Dal punto di vista professionale perché gli impegni lavorativi sono e saranno tanti anche nella prossima stagione televisiva, quando tornerà accanto alla collega e amica Paola Perego al timone di Citofonare Rai 2 e al tavolo di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa per il terzo anno consecutivo.

Delle novità che l'attendono Simona Ventura ha parlato in un'intervista a Super Guida Tv dove non è mancato un riferimento all'Isola dei Famosi, reality di cui è stata conduttrice e autrice per le prime otto edizioni su Rai2 e poi anche concorrente nel 2016. Alla domanda se, secondo lei, il format si è un po' usurato, la conduttrice è stata molto chiara: "Assolutamente no. Non mi permetto perché è in un'altra azienda e quindi sapranno loro come fare. Però se posso dire una piccola cosa, io saprei come farla rinascere, ma non lo dico!", ha risposto Super Simo, massima esperta delle dinamiche di un reality che ultimamente, anche a detta dello stesso Pier Silvio Berlusconi, necessiterebbe di qualche novità.

"Noi siamo convinti che sia un format che possa ancora dare e fare bene", ha affermato l'ad Mediaset in occasione della presentazione dei palinsesti Mediaset: "In Spagna, sulla nostra Telecinco, ha ottenuto anche in questa edizione degli ottimi risultati. In Italia, non da quest'anno, siamo onesti da alcune stagioni, c'è un po' di stanca, aspettiamo un'evoluzione, speriamo anche profonda, da parte degli autori, per poi valutare anche a chi affidare la prossima conduzione".

In prima serata con Paola Perego

Parlando di Citofonare Rai 2 che torna per la quarta edizione, Simona Ventura ha anticipato che sarà "sempre più una edizione comica". "A noi diverte molto tirare fuori una comicità e dare un po' di intrattenimento e leggerezza e sono a casa e la domenica mattina sono a casa a pulire o fare le lavatrici. Quindi conto che Citofonare Rai 2, soprattutto la domenica, faccia tanto compagnia". Lo scorso anno per lei e Paola Perego era in programma anche una prima serata, programma poi saltato. "È saltato primo per mancanza di fondi, secondo, perché noi facevamo Ballando con le Stelle e se mi davano un'altra cosa io stramazzavo al suolo. Cosa che è successa nel 2024", ha precisato Ventura: "Noi siamo pronte, vedremo. Ho visto che altri programmi sono arrivati in prima serata. Quando ci saranno le opportunità, sicuramente lo faremo".

