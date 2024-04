Simona Ventura ancora in tv con la paresi, ma lascia il programma: "Non me la sento"

Simona Ventura lascia Citofonare Rai2 a causa della paresi al volto. Domenica scorsa la conduttrice era andata ugualmente in onda, sperando che il problema si risolvesse in pochi giorni, ma la paralisi che l'ha colpita al viso ancora non le dà tregua, costringendola a uno stop.

Questa mattina era in studio, ma per salutare il pubblico. "La mia compagna di viaggio, nonché amica, è veramente stoica" ha detto Paola Perego a inizio puntata, spiegando: "Nonostante abbia avuto questa paresi, che è una cosa non grave e si risolverà, è venuta qui, ma adesso è in difficoltà. Non so quante donne di spettacolo sarebbero venute comunque a lavorare così. Brava". Le parole di Simona Ventura sono schiette: "Lo so. L'ho fatto, ci ho provato, però mi sento di andare a riposo. So che farai benissimo anche senza di me, cara socia. Buon lavoro, ci rivediamo domenica prossima". L'intenzione, dunque, è di tornare in onda la settimana prossima e Paola Perego si raccomanda: "Riposati Simo. Guarda che ti chiamo per controllare che riposi".

Prima di lasciare lo studio Simona Ventura ha abbracciato forte Paola Perego. "Ci vediamo domenica prossima" scrive ancora sui social, poco dopo, incoraggiando la collega ad andare avanti da sola. Tanti i messaggi di affetto e pronta guarigione che sta ricevendo in queste ore e che certamente la incoraggiano a tornare presto.

Cos'è la paralisi del settimo nervo cranico facciale che ha colpito Simona Ventura

Simona Ventura ha spiegato di essere stata colpita dalla paralisi del settimo nervo cranico, che le ha bloccato tutta la parte sinistra del viso. La paralisi è dovuta al danneggiamento del nervo facciale che dalla scatola cranica arriva fino all'orecchio e ai muscoli mimici del volto e ha la funzione di regolare la mobilità del volto e controllare il condotto uditivo e il senso del gusto.

Le cause della paralisi del nervo facciale possono essere diverse. La più frequente è l'infiammazione del nervo facciale che dà origine alla cosiddetta paralisi di Bell che compare improvvisamente e di solito colpisce una sola metà del volto. Altre cause possono essere traumi, tumori (in particolare il neurinoma acustico), ictus cerebrale, diabete, trauma ostetrico al momento della nascita.