"Se i figli sono violenti è colpa delle madri che non reagiscono": le parole, a Domenica In, della deputata Simonetta Matone

La scomparsa, prima, e la scoperta della morte di Giulia Cecchettin, dopo, da giorni hanno riacceso l'attenzione sulla violenza di genere. Il femminicidio commesso da Filippo Turetta, il 22enne che ha tolto la vita a Giulia solo pochi giorni prima della sua laurea, ha scosso l'Italia e se da una parte la sorella di Giulia, Elena, ha lanciato un appello affinché Turetta non venga definito "mostro", ma "figlio del patriarcato", dall'altra non sempre l'analisi sulla violenza sulle donne offre un dibattito costruttivo.

Ieri pomeriggio, l'appuntamento con Domenica In si è aperto con un approfondimento sul caso di Cecchettin. In studio la criminologa Roberta Bruzzone, l'ex magistrata e deputata della Lega Simonetta Matone, Rita Dalla Chiesa e l'autrice di Amore Criminale, Matilde D'Errico. Ancora fanno discutere le parole scelte da Matone per commentare l'efferato delitto di Turetta, che ha portato a 105 le donne morte per mano di uomini che affermavano di amarle.

Cosa ha detto Simonetta Matone sulla violenza sulle donne

In diretta su Rai1 Matone ha voluto sottolineare come nella sua carriera si sia imbattuta in uomini violenti che avevano alle spalle modelli familiari sbagliati e in particolare madri incapaci di reagire ai soprusi degli uomini.

"Nella mia carriera, purtroppo, ne ho viste di situazioni simili, e sono uomini italici, figli di donne tipicamente italiche. Sono atteggiamenti che tendono a perpetrarsi", ha dichiarato Matone. Mara Venier le chiede quindi cosa intenda: "Cosa voglio dire - ha replicato la deputata -? Sono archetipi che si perpetrano attraverso l'educazione, l'esempio, il perdonargliele tutte, il pensare che questa ossessione sia amore. Io non voglio crocifiggere questa povera donna che sarà distrutta, però il problema è quello. Io non ho mai incontrato dei soggetti gravemente maltrattati, gravemente disturbati che avessero però delle mamme normali. Non ne avevano. Vuol dire prendere le botte dal padre e non reagire, fare vivere il figlio in un clima di terrore e violenza e fargli credere che tutto questo è normale, non ribellarsi mai, subire ricatti di tutti i generi e imporre questo modello familiare al proprio figlio che lo perpetrerà. Perché i maltrattamenti familiari sono una catena di Sant'Antonio".

Parole che hanno smosso l'opinione pubblica in quanto, ancora una volta, a essere colpevolizzata è la vittima (nelle parole di Matone le donne che subiscono violenza e non riescono ad allontanarsi del loro aguzzino) e non il carnefice. Sarebbe quindi colpa delle donne maltrattate se i loro figli maschi crescono nella violenza (e poi diventano violenti), e non sarebbe, invece, colpa del padre, marito o compagno violento. Un altro esempio di "victim blaming" che oggi più che mai stride con la necessità di educare all'affetto, all'amore e alla comprensione dell'altro.

Mai come in questi giorni la frase condivisa sui social da Gino Cecchettin, il padre di Giulia, deve essere il punto di partenza quando si tratta di violenza di genere: "L'amore vero non umilia, non delude, non calpesta, non tradisce e non ferisce il cuore. L'amore vero non urla, non picchia, non uccide".

Le parole di Matone hanno fatto il giro dei social e tra le varie persone che hanno commentato con sdegno quanto pronunciato dall'ex magistrato c'è anche Selvaggia Lucarelli: "Colpa nostra. Delle madri. Il padre picchiatore invece un modello".

Simonetta Matone, deputata della Lega, ancora una volta sta dando la colpa della cattiva educazioni degli uomini alle mamme che non reagiscono alle violenze in casa e che definisce “disturbate”.



Un messaggio orribile e terribile!



