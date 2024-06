Sissi 3, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Terzo atto di "Sissi", la serie tedesco-austriaco che racconta la storia della vita di Elisabetta di Baviera, diventata Imperatrice d'Austria-Ungheria. Al via oggi, 11 giugno 2023, anche questa stagione è composta da un totale di sei episodi, trasmessi da Canale 5 in due prime serate. La seconda metà delle puntate vanno in onda giovedì 13 giugno.

Sissi, anticipazioni dell'11 giugno 2024

Nel primo episodio stagionale, quando in Francia viene proclamata la Repubblica, Napoleone III è costretto a fuggire. Franz teme che gli eventi possano estendersi fino a Vienna e decide, contro la volontà di Sissi, che il giovanissimo principe ereditario Rodolfo d'Austria-Ungheria inizi una formazione militare. Durante i lavori di costruzione per l'Esposizione Universale del 1873, scoppiano disordini tra i lavoratori del Prater, che oltre a un aumento di stipendio chiedono il pasto caldo promesso. Secondo l'imprenditore barone von Wertheim il costo dei materiali è raddoppiato e Franz gli promette più soldati; e incarica il suo aiutante di mischiarsi tra i lavoratori in incognito per scoprire di più sui loro piani.

Nel secondo episodio della serata, Sissi decide di strappare suo figlio dalla caserma e fuggire con lui. Lascia dunque una lettera a Franz, in cui dice che tornerà solo quando lui le permetterà di occuparsi dell'educazione di Rodolfo; e lascia sua figlia Gisela sotto la custodia della contessa Esterházy. In fuga da Franz, Rodolfo e Sissi incontrano alla periferia della città la fotografa francese Alma, che offre loro il suo aiuto. Con lei si dirigono verso Marsiglia. Intanto il barone von Wertheim minaccia i lavoratori con la protezione della Corona e dell'esercito, se non continuano a lavorare come previsto. La notte successiva scoppiano disordini tra i lavoratori e Franz ordina che la cucina di corte si occupi della loro alimentazione. L'uomo incarica il suo aiutante di mescolare un centinaio di soldati in borghese tra i lavoratori per identificare il leader dei rivoltosi; e a causa della fuga di Sisi, dispone pattugliamenti ai confini con la Baviera e l'Ungheria. Albert, il capo del movimento dei lavoratori, pianifica di armare i suoi uomini contro i soldati. La cameriera Walli e il figlio di un operaio, Gustav, si preparano a compiere un furto durante il ballo di corte.

Nel terzo episodio, Sissi, Rodolfo e Alma giungono su una piccola isola nel sud della Francia. Qui facciamo la conoscenza del padre di Alma, un invalido di guerra di Solferino. Sissi riesce a convincerlo a sostenere la causa della pace. Il capo dei lavoratori, Albert, continua ad armare gli operai rubando dalle scorte militari. Quando Bismarck minaccia di allearsi con la Russia per formare un'alleanza contro l'Austria-Ungheria, Franz chiede aiuto a sua madre, l'arciduchessa Sofia, per mediare con lo zar. Ma inizialmente lei rifiuta di aiutarlo e Franz si prepara a un possibile conflitto. A causa dell'assenza di Sisi, l'uomo progetta di aprire il ballo di corte con la cameriera Walli, che si introduce al ballo sotto falso nome come contessa, accompagnata da Gustav, che finge di essere il suo fidanzato. Poco prima del ballo, appare però l'arciduchessa Sofia, che ora accetta di aiutare Franz con lo zar.

Dove vedere Sissi in tv e in streaming

La prima puntata della terza stagione di "Sissi" va in onda oggi, 11 giugno 2024, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono visibili anche in live streaming e on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity.

