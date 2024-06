Sissi 3, stasera in tv la seconda e ultima puntata: le anticipazioni

Va in onda oggi, 13 giugno 2024, la seconda metà della terza stagione di "Sissi", la serie tedesco-austriaco che racconta la vita di Elisabetta di Baviera, diventata Imperatrice d'Austria-Ungheria. Canale 5 trasmette il quarto il quinto episodio stagionale, che vedono la protagonista muoversi tra vicende private e grandi eventi storici.

Sissi, anticipazioni del 13 giugno 2024

Nel primo episodio della serata - e quarto stagonale - dopo che qualcuno l'ha seguita segretamente da Vienna, Franz scopre dove si trova Sissi, e si reca in Francia per raggiungerla. Dopo un appassionato incontro, Franz scompare segretamente con Rudolf. La fotografa Alma racconta a Sissi di essere stata a Vienna per via di un tumore al cervello, che potrebbe presto portarla alla cecità. Intanto l'arciduchessa Sophie invita l'ambasciatore russo a casa sua, sperando che lo zar Alessandro II e la zarina vengano a Vienna per un banchetto inaugurale organizzato da Franz in occasione dell'Esposizione Universale. Dopo il ritorno di Franz e Rudolf a Vienna, Sissi decide di accompagnare Alma a Parigi. Walli viene invitata da Franz, e i due trascorrono una notte di passione, mentre Sissi a Parigi si abbandona all'assenzio e agli amanti.

Nel secondo episodio della serata, Sissi decide di tornare a Vienna, ma il rapporto con Franz risulta essere molto freddo. Franz le spiega il perchè della decisione di aver sottratto Rudolf dall'esercito. Dopo che il leader dei lavoratori Albert chiede vendetta per i tre operai impiccati, il conte Grunne rinuncia alla sua copertura e lo dissuade dalla violenza, ma anche lui desidera cambiamenti nell'impero e propone uno sciopero collettivo dei lavoratori. Grazie alla mediazione dell'arciduchessa Sophie, lo zar russo ha annunciato la sua presenza all'inaugurazione dell'Esposizione Universale: Franz intende negoziare un'alleanza con lui. Lo zar presenta una lista di richieste, tra cui la conquista congiunta della Crimea. Quando l'imperatore scopre che Grunne collabora con i lavoratori ribelli, lo fa arrestare e Johann, il padre di Albert, viene ucciso dai soldati. Albert cerca suo fratello Gustav e vuole per vendicarsi dell'imperatore per la morte del padre.

Franz capisce che il popolo soffre la fame, ma deve spendere molti soldi per lo zar per salvare il proprio impero. Sissi e Franz propongono allo zar un'alleanza a tre con Bismarck. Walli introduce Albert nella Hofburg, ma i due vengono scoperti da Rudolf.

Nel terzo episodio dellaa serata, quello che chiude la terza stagione della serie, a causa dello sciopero dei lavoratori, manca personale anche a corte, e Franz serve quindi personalmente una frittata allo zar.

Albert prende Rudolf in ostaggio e in una lettera indirizzata all'imperatore chiede la vita del sovrano in cambio di quella del bambino. Sissi intercetta la lettera prima che Franz possa leggerla e si mette alla ricerca di Rudolf. Gustav esorta suo fratello a perseguire le richieste dei lavoratori con mezzi pacifici. Dopo aver mostrato a Franz la lettera di minaccia, il conte Grunne rivela il luogo in cui i ribelli nascondono le armi e dove Franz sospetta si trovi il ricattatore. L'arciduchessa Sophie riceve il cancelliere Otto von Bismarck, mentre Sissi e Franz trovano Rudolf, ma vengono scoperti da Albert. Quest'ultimo rilascia il piccolo, ma prende Franz e Sissi in ostaggio e appicca un incendio fuori dalla loro prigione. Bismarck diventa sempre più impaziente e minaccia di partire. Grunne ricorda ad Albert le ultime parole di suo padre Johann, di fare la cosa giusta e riesce a liberare Sissi e Franz dalla prigione in fiamme.

Dove vedere Sissi in tv e in streaming

La seconda e ultima puntata della terza stagione di "Sissi" va in onda oggi, 13 giugno 2024, dalle 21.20 su Canale 5. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

