Chiara Ferragni a Che tempo che fa: il sito di Nove in down

Chiara Ferragni intervistata da Fabio Fazio. Forse una delle interviste più attese e per questo, non è un caso, se il sito di Nove, dove adesso va in onda Che tempo che fa dopo che Fazio ha abbandonato la Rai, a pochi minuti dalle 21:00 era in crash. "504 gateway time-out", questo era il messaggio che appariva a chi ha provato a sintonizzarsi sul Nove da pc per vedere in streaming Ferragni da Fazio. Su Twitter in molti hanno sottolineato il mal funzionamento del sito e hanno suggerito di provare aprendo da Discovery e non direttamente da Nove.tv.

Lo stesso Fazio subito dopo che Chiara si era seduta sulla poltroncina di fronte alla scrivania ha ironizzato: "Mi dicono che questa intervista era attesa poco", suscitando una risata del pubblico.

L'intervista a Chiara Ferragni

Chiara poche ore prima della diretta aveva comunicato, nelle sue storie Instagram, di essere molto agitata: "E se stasera non sarò perfetta come cerco sempre di essere amen. La perfezione è un'illusione. Voglio essere me stessa con le mie fragilità", aveva dichiarato. Durante l'intervista Chiara ha ponderato molto le sue risposte, non si è mai sbilanciata, ma i suoi occhi l'hanno tradita. In più occasioni sono diventati rossi e si sono bagnati per la commozione, soprattutto quando ha parlato di Fedez.