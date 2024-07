"Sonia Bruganelli nel cast di Ballando con le stelle (dove troverebbe Angelo Madonia)"

Mancano ancora molte settimane prima che il cast di Ballando con le stelle 2024 sia deciso e poi ufficializzato, ma intanto il periodo estivo agevola un retroscena che, se confermato, sarebbe un gran bel colpo per Milly Carlucci e tutta la squadra del programma di Rai 1.

Stando a Tv Blog, sito sempre molto informato sulle dinamiche televisive, pare infatti che nell'elenco dei concorrenti dati per quasi certi a far parte del cast (Francesco Paolantoni, Federica Pellegrini, Nina Zilli, Massimiliano Ossini, Marina Morgan, Enrica Bonaccorti e Luca Barbareschi sono quelli indicati) ci sia anche quello di Sonia Bruganelli, nota opinionista dell'Isola dei famosi nonché ex moglie di Paolo Bonolis. Un nome decisamente "forte" il suo, ultimamente al centro delle cronache anche per la frequentazione molto assidua con Angelo Madonia, da anni maestro di ballo proprio di Ballando con le stelle. Da tempo, infatti, si racconta di un'amicizia molto stretta, caratterizzata da vacanze insieme e avvistamenti mano nella mano, ma per il momento nessuno dei due ha confermato la presunta relazione sentimentale.

Se così fosse, dunque, Bruganelli si troverebbe a fare la concorrente del programma in cui "l'amico speciale" riveste il ruolo di insegnante. Tuttavia, secondo quanto apprende Tv Blog, i due non verrebbero messi insieme per gareggiare in coppia e, quindi Madonia non sarebbe il suo maestro di ballo. Per ora i due non hanno commentato la voce che li vorrebbe insieme nello stesso progetto lavorativo.

