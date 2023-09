Sonia Bruganelli, dispetto a Signorini a poche ore dal Gf?

Grande Fratello al via ieri sera, su Canale 5, con una nuova veste. A partire da chi siede sulla poltrona rossa dello studio, diventata una sola quest'anno. Cesara Buonamici nel ruolo di opinionista è senza dubbio una grande novità, anche se il pubblico più affezionato al reality un po' rimpiange Sonia Bruganelli con i suoi commenti al vetriolo.

La produttrice tv ha lasciato il programma dopo due edizioni perché, aveva fatto sapere, era arrivato il momento di tornare a dedicarsi soltanto al dietro le quinte e altri progetti. Qualcosa però non torna. Se l'ex moglie di Paolo Bonolis avesse davvero chiuso con le partecipazioni televisive non l'avremmo vista domenica a Verissimo, ma soprattutto non sarebbe mai andata ieri a "La vita in diretta", su Rai1, proprio a poche ore dal debutto del Gf su Canale 5.

Dispetto a Signorini? Un messaggio per dimostrare che non ha bisogno del Grande Fratello, ormai, per spopolare in tv? Chissà. Di certo c'è che la voglia di stare davanti alle telecamere non è così svanita come aveva detto. Ma c'è anche di più. Per lei potrebbero aprirsi nuove strade proprio in Rai, considerando quanto le ha detto ieri Matano prima di congedarla: "Io ti ringrazio e mi auguro che questa sia la prima di una lunga... Chissà, vediamo. Casa mia è casa tua. Quando vuoi tornare io ti aspetto molto volentieri e ti ringrazio molto per essere venuta". E Sonia Bruganelli non ha detto no.