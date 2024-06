Sonia Bruganelli e i reality: "Ho esaurito il mio tempo". Cosa ha rivelato

Sono trascorsi pochi giorni da quando è terminata l'edizione 18esima dell'Isola dei Famosi. Il reality show - in onda su Canale 5 - quest'anno è stato condotto da Vladimir Luxuria. Inviata in Honduras Elenoire Casalegno mentre in studio, in veste di opinionisti, Dario Maltese e Sonia Bruganelli. Un'edizione onstamente insoddisfacente: lo hanno palesato gli ascolti (bassi), ma anche lo stesso Piersilvio Berlusconi.

Un cast debole, una conduzione poco coinvolgente, un opinionista quasi invisibile. Sonia Bruganelli? No, Dario Maltese, il giornalista del TG5. Quanto a Bruganelli, invece, c'è da dire che lei la tv la conosce. Sa di cosa si tratta, conosce i retroscena, le dinamiche. Sa come provocare, come rispondere. Insomma, può stare simpatica o meno (non è di certo questo il punto) ma l'opinionista è nel suo campo. Eppure adesso avrebbe deicso di compiere un passo indietro. A rivelarlo è stata la stessa Bruganelli attraverso un box domande lanciato sui social ieri, domenica 9 giugno.

"Rifaresti l'Isola?" e Bruganelli risponde così

L'opinionista romana, ex moglie di Paolo Bonolis, ha dato la possibilità ai fan di porle alcune domande. Tra questa anche una sulle recenti esperienze televisive: "Rifaresti l'opinionista all'Isola, se lo richiedono al GF?". Quindi lei ha risposto: "No. Credo di aver esaurito il mio tempo per commentare reality". Per quanto riguarda la vita privata, invece, non si è esposta allo stesso modo. Quando le è stato chiesto qualcosa su Angelo Madonia, lei ha glissato: "Penso che sia un bravo ballerino". Niente più.