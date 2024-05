"Speciale Meraviglie - Pompei, le nuove scoperte" con Alberto Angela, stasera in tv: le anticipazioni

Alberto Angela torna oggi, 27 maggio 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con lo "Speciale Meraviglie - Pompei, le nuove scoperte". Il sito archeologico campano non smette di sorprendere e ancora adesso continua a donare al mondo nuove scoperte: reperti eccezionali che vedono nuova luce dopo secoli. Tra oggetti mostrati per la prima volta al pubblico e luoghidi Pompei ai più poco noti, Angela garantisce una serata imperdibile e dal grande valore.

"Speciale Meraviglie - Pompei, le nuove scoperte": le anticipazioni della serata

Condotta da Alberto Angela, con la partecipazione del direttore Gabriel Zuchtriegel e di un team di archeologi e tecnici, la puntata speciale di "Meraviglie" dal titolo “Pompei. Le nuove scoperte” ci offre una straordinaria esplorazione delle più recenti scoperte archeologiche nel Parco Archeologico di Pompei.

Attraverso una tecnica di ripresa unica, che ha previsto un piano sequenza di oltre due ore senza interruzioni, gli spettatori saranno guidati in una visita immersiva e continua attraverso l'area archeologica di Pompei, permettendo di percepire la vastità e la complessità del sito come mai prima d'ora.

Il viaggio inizia dall’Odeion, il più piccolo dei teatri pompeiani, da cui si gode una vista mozzafiato del Vesuvio. Alberto Angela conduce il pubblico lungo le antiche strade della città, tra botteghe, terme, locande e case private, svelando dettagli affascinanti della vita quotidiana del primo secolo d.C.

Un momento saliente dell'esplorazione è la visita all’Insula dei Casti Amanti, un isolato chiuso al pubblico ma oggetto di recenti e approfonditi scavi. Qui, Angela e il pubblico scoprono ambienti inediti e reperti appena emersi, tra cui toccanti opere d'arte e oggetti di vita quotidiana, preservati dalla cenere vulcanica.

La puntata prosegue con una visita alla regio IX, una delle aree ancora parzialmente inesplorate di Pompei, dove sono stati riportati alla luce splendidi saloni affrescati e un meraviglioso ambiente dipinto, mai mostrato prima. Tra le meraviglie svelate al pubblico di Rai 1 ci sono anche i disegni di un bambino di duemila anni fa, ritrovati durante le ultime campagne di scavo.

Nella “Casa del Larario”, Angela racconta le ultime ore di Pompei, illustrando la tecnica dei calchi che ha rivelato drammatiche immagini delle vittime nell’atto della loro fine. Prosegue poi nella “Casa di Leda”, una delle domus più ricche di ritrovamenti recenti, con affreschi di straordinaria bellezza e colori sorprendentemente ben conservati.

Il percorso culmina con la visita alla “Casa degli Amorini Dorati” e alla “Casa dei Vettii”, quest'ultima riaperta di recente dopo un lungo restauro. Gli spettacolari affreschi e i giardini colonnati di queste domus offrono uno spaccato dell’opulenza e della vita fastosa degli antichi abitanti di Pompei, regalando al telespettatore l'impressione di partecipare a uno degli esagerati banchetti descritti da Petronio.

Dove vedere "Meraviglie d'Africa - Namibia" in tv e in streaming

"Speciale Meraviglie - Pompei, le nuove scoperte" va in onda oggi, 27 maggio 2024, su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV