Speciale O anche no - La guerra fabbrica di disabilità, stasera in tv: le anticipazioni

Condotto da Paola Severini Melograni, il programma di Rai 3 "O anche no" è da sempre dedicato all'inclusione e all' universo dei giovani disabili, per raccontare i loro sogni e le loro aspettative. Oggi, 1° dicembre 2023, va in onda una puntata speciale dalla trasmissione dal titolo "La guerra fabbrica di disabilità". L'ex calciatore Andriy Shevchenko fa da guida in un appuntamento che precede di due giorni la Giornata Internazionale delle persone con disabilità.

O anche no - La guerra fabbrica di disabilità, le anticipazioni

La puntata speciale di "O anche no" dal titolo "La guerra fabbrica di disabilità" anticipa la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, celebrata il 3 dicembre. A guidare i telespettatori attraverso questa esperienza unica sarà Andriy Shevchenko, leggendario calciatore del Milan (squadra con la quale ha vinto anche una Champions League), Pallone d'Oro nel 2004, ex Ct dell'Ucraina e attuale sostenitore attivo della pace, nonché consigliere del presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

O anche no" è una trasmissione che va in onda dal 2020, prettamente in orari mattutini che, attraverso ospiti e racconti, racconta con partecipazione la vita di giovani disabili, tra aspettative e realizzazione personale. Il programma, scritto e condotto dalla giornalista e saggista Paola Severini Melograni, presenta nell'odierna puntata speciale una panoramica dell'ospedale pediatrico Ohmatdyt e del centro riabilitativo Recovery. Tra gli ospiti della serata troviamo anche i violinisti per la pace Ksenia Milas e Oleksandr Semchuk, una coppia formata da una russa e un ucraino, uniti dal matrimonio dal 2009.

Mieczysław Mokrzycki, vescovo di Leopoli, accompagnerà la conduttrice nell'esplorare le realtà solidali cattoliche operative nella città, tra cui le esperienze di padre Andriy dei Salesiani e di don Egidio degli Orionini.

Eraldo Affinati, noto scrittore, introdurrà gli spettatori alla sua scuola d'italiano per stranieri, la Penny Wirton, mostrando il potere dell'istruzione come strumento di inclusione. La trasmissione includerà anche un'intervista al filosofo e psicanalista Miguel Benasayag, oltre alla testimonianza toccante di Ron Kovic, scrittore, attivista ed ex militare statunitense rimasto paralizzato in guerra, noto per aver ispirato il film "Nato il 4 luglio", del 1989, con la regia si Oliver Stone e con Tom Cruise nella parte dello stesso Kovic

La puntata speciale di "O anche no" si concluderà con la musica coinvolgente dei Ladri di Carrozzelle e con i disegni e le strip di Stefano Disegni, contribuendo a sensibilizzare il pubblico sulla tematica della disabilità e della resilienza in contesti di conflitto.

Dove vedere lo speciale di "O anche no" in tv e in streaming (1° dicembre 2023)

Lo speciale di "O anche no" dal titolo "La guerra fabbrica di disabilità" va in onda oggi, 1° dicembre 2023, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

