"Speciale Presadiretta - Nel nome del padre", stasera in tv: le anticipazioni

Il giorno dopo il 32esimo anniversario della strage di Capaci, Rai 3 propone, a partire dalle 21.30, una puntata speciale di "PresaDiretta", dal titolo "Nel nome del padre". In diretta da Palermo, insieme ad alcuni ospiti, Riccardo Iacona omaggia Vincenzo Agostino: scomparso da poche settimane, l'uomo ha trascorso buona parte della sua vita a battersi contro la mafia, che nel 1989 uccise suo figlio.

Speciale Presadiretta - Nel nome del padre, le anticipazioni

Riccardo Iacona torna su Rai 3 con una puntata speciale di "PresaDiretta" dedicata a Vincenzo Agostino, figura emblematica ed eccezionale della resistenza contro la mafia, un uomo che ha combattuto instancabilmente per oltre tre decenni per scoprire la verità sull'omicidio brutale di suo figlio e di sua giovane moglie. Ribattezzato "Nel nome del padre", questo appuntamento vede Iacona in diretta da Palermo raccontare la vera storia di Vincenzo Agostino, in compagnia di ospiti e con testimonianze inedite. Alle 21.50 circa, viene trasmesso il documentario "Io lo so chi siete", che approfondisce la figura di un uomo coraggioso e libero.

Agente di polizia della Questura di Palermo, il 5 agosto 1989, Antonino Agostino (detto Nino) si trovava a Villagrazia di Carini con Ida Castelluccio, la sua giovane moglie incinta. Stavano entrando nella casa di famiglia per festeggiare il compleanno della sorella minore di Antonino, quando due uomini in motocicletta li hanno raggiunti e colpiti a morte. Nino è morto tra le braccia del padre, mentre Ida è deceduta poco dopo durante il tragitto verso l'ospedale. Da quel tragico giorno, Vincenzo Agostino e sua moglie hanno lottato quotidianamente per ottenere giustizia.

Per oltre trent'anni ha continuato a cercare la verità sull'uccisione di suo figlio e della nuora, diventando, insieme alla moglie, un simbolo di dignità e resistenza per molti italiani. Vincenzo fece una promessa a sè stesso: non avrebbe mai più tagliato la barba e i capelli finché non fosse emersa la verità. Nonostante gli ostacoli e il muro di omertà che ha incontrato lungo il cammino, non si è mai arreso. Tutto ciò fino allo scorso mese, quando l'uomo si è spenti all'età di 87 anni.

Lo speciale di "PresaDiretta" rende omaggio alla figura di Vincenzo Agostino e alla sua straordinaria perseveranza, ma sottolinea anche l'importanza della sua battaglia per tutti coloro che cercano giustizia contro la mafia.

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming (24 maggio 2024)

Lo speciale "PresaDiretta - Nel nome del padre" va in onda venerdì 24 maggio, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

