"Speciale Ulisse - Normandia, 80 anni dallo sbarco" con Alberto Angela, stasera in tv: le anticipazioni

Dopo l'eccezionale puntata di "Meraviglie" dedicata a Pompei - premiata dal pubblico e poi lodata dalla critica - Alberto Angela torna oggi, 3 giugno 2024, dalle 21.30 su Rai 1, con lo "Speciale Ulisse - Normandia, 80 anni dallo sbarco". In occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia (6 giugno del 1944), Alberto Angela ci regala un racconto appassionato ed esauriente, una lezione di storia, ma anche un tributo ai caduti.

"Speciale Ulisse - Normandia, 80 anni dallo sbarco": le anticipazioni della serata

"Ulisse, il piacere della scoperta" torna con una puntata speciale in occasione dell’ottantesimo anniversario dello sbarco alleato in Normandia, avvenuto il 6 giugno del 1944. Alberto Angela ci guida attraverso le tappe di quello che fu uno sbarco militare epocale, un evento che segnò una svolta decisiva nella Seconda Guerra Mondiale e nella storia del Novecento. Questa puntata, arricchita da filmati originali inediti - e colorati grazie all’Intelligenza Artificiale - ci offre una prospettiva unica su uno dei momenti cruciali del conflitto bellico.

Il viaggio inizia in Inghilterra, dove il D-Day fu concepito e pianificato. A Londra, visiteremo il bunker segreto dove Winston Churchill e il suo governo prendevano decisioni vitali. Poi ci sposteremo sulla HMS Belfast, un incrociatore leggero della Royal Navy che fornì supporto alle navi da sbarco alleate. Successivamente, esploreremo Southwick House, vicino a Portsmouth, il quartier generale del comando alleato guidato dal generale Dwight Eisenhower: qui la grande mappa dell'invasione è rimasta intatta.

Attraversata la Manica, ci troveremo in Normandia, per visitare alcuni dei bunker del Vallo Atlantico, il sistema difensivo eretto dai tedeschi in previsione dello sbarco alleato. Faremo poi tappa al Castello di La Roche Guyon, quartier generale del feldmaresciallo Erwin Rommel. Poi ci sposteremo a Omaha Beach, teatro di uno degli scontri più sanguinosi del D-Day, per rivivere attraverso testimonianze e immagini, i sacrifici dei giovani soldati che persero la vita in quella fatidica giornata.

Il racconto di Alberto Angela sarà arricchito dalla testimonianza del sergente maggiore Charles Norman Shay, uno dei pochi veterani del D-Day ancora in vita, che partecipò allo sbarco come soccorritore militare della Prima divisione americana, il celebre "Grande Uno Rosso". Attraverso i suoi occhi, i telespettatori potranno vivere in prima persona le emozioni e le difficoltà di quei momenti cruciali.

La puntata ci porterà in altri luoghi significativi: le scogliere di Pointe du Hoc, la spiaggia di Arromanches-les-Bains, il Castello di Vouilly, che ospitava la sala stampa americana, comprese personalità come Robert Capa ed Ernest Hemingway. In Inghilterra, faremo tappa al Tank Museum di Bovington, dove sono conservati alcuni dei più famosi mezzi militari impiegati in Normandia.

La puntata si concluderà con un omaggio ai caduti al cimitero di Colleville-Sur-Mer, vicino a Omaha Beach, dove riposano migliaia di soldati americani: un tributo emozionante a tutti coloro che sacrificarono la loro vita per liberare l’Europa dal nazismo.

Dove vederlo in tv e in streaming

"Speciale Ulisse - Normandia, 80 anni dallo sbarco" va in onda oggi, 3 giugno 2024, su Rai 1 a partire dalle 21.30. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

