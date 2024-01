"Splendida cornice" con Geppi Cucciari, da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e ospiti

Riprende oggi, 18 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3, lo show “Splendida cornice”. Produzione di Rai Cultura, in collaborazione con ITV Movie (società del gruppo Banijay), e condotto da Geppi Cucciari, il format che abbraccia arte e cultura celebrando, in questa primo appuntamento dell'anno, i 70 anni della Rai; in compagnia di importanti ospiti.

Splendida cornice: le anticipazioni del 18 gennaio 2024

Ritorno in grande per "Splendida cornice", programma condotto da Geppi Cucciari appartenente alla sfera di Rai Cultura, che fa il suo ritorno in prima serata. Anche per questa sua terza edizione lo show offre al suo pubblico un intrattenimento culturale, capace di farsi al tempo stesso evasione e divulgazione, con l'inconfondibile umorismo proprio della sua padrona di casa.

Il debutto del 2024 è caratterizzato da un grande omaggio ai settant'anni della Rai, con una lista di ospiti illustri che abbracciano molte sfere del nostro panorama artistico-culturale. Intervengono, per l'occasione, in ordine alfabetico: il giornalista e telecronista Fabio Caressa; l'attore Sergio Castellitto; lo chef Carlo Cracco, l'attrice e comica Emanuela Fanelli, il comico, autore e conduttore televisivo Valerio Lundini; la giornalista e conduttrice televisiva Benedetta Parodi; il conduttore televisivo, regista e attore teatrale Pino Strabioli; l'attrice Jasmine Trinca.

Gli intermezzi musicali sono invece curati da Elio e Le Storie Tese, Elisabetta Viviani e il Maestro Remo Anzovino, accompagnati dalla performance del pianista Mattew Lee e dall'Orchestra Sinfonica Nazionale Rai, diretta dal maestro Pietro Mainiti. In tutti gli appuntamenti, il palco dello studio ospita anche le esibizioni live della band di Nicola "Ballo" Balestri, già bassista dei Lùnapop.

Ma non finisce qui: l'odierna puntata vede la partecipazione dello scrittore e regista Vito Molinari, del designer Takahide Sano, del giornalista Tommaso Cherici e di una suggestiva performance della Compagnia di danza acrobatica Kataklò.

Ricordiamo che il pubblico di "Splendida cornice" è composto da spettatori selezionati: anziani da bar, protagonisti, donne doppio ruolo, che si interfacciano con i cosiddetti "competenti", ovvero Amalia Ercoli Finzi, la prima ingegnera aero-spaziale italiana; il linguista Giuseppe Antonelli; lo psicologo, pedagogo e psicoterapeuta Giorgio Nardone; la professoressa di cultura e letteratura giapponese Giulia Scrolavezza; Andrea Maggi, il professore d’italiano de "Il Collegio"; Roberto Mercadini con le sue pillole di conoscenza; Piero Dolfres con la rubrica letteraria.

Dove vedere “Splendida cornice” (18 gennaio)

La prima puntata del 2024 di “Splendida cornice” va in onda oggi, 18 gennaio 2024, dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

