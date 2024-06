Spose in Affari, da stasera in chiaro su Real Time: tutte le anticipazioni

Ha inizio oggi, 19 giugno 2024, dalle 21.20 su Real Time, un nuovo programma dal titolo "Spose in Affari". Prima di convolare a nozze alcune donne si danno battaglia per accaparrarsi il loro abito perfetto, e vivere momenti emozionanti e indimenticabili. Tutto ciò sotto la guida esperta e brillante di Enzo Miccio e Lodovica Comello.

Spose in Affari su Real Time: le anticipazioni

Nel nuovo programma televisivo "Spose in Affari", le future spose hanno la possibilità di trovare l'abito dei loro sogni a un prezzo accessibile, partecipando a un'asta. Con la solida e brillante guida di Lodovica Comello ed Enzo Miccio, dieci combattive spose riceveranno consigli preziosi su come scegliere l'outfit perfetto per il loro grande giorno.

Enzo Miccio torna su Real Time dopo due anni di assenza. La rete che lo ha visto protagonista di alcuni suoi cavalli di battaglia - da "Wedding Planners" a "Ma come ti vesti?!" - sembra calzargli su misura, soprattutto quando gioca su un terreno amico: da buon Wedding Planner sa bene di cosa si parla. Per Lodovica Comello si tratta invece di un debutto, che cade dopo la nascita di suo figlio Teo (venuto al mondo nel 2020). L'ex conduttrice di "Italia's Got Talent" accompagna le spose, insieme ad Enzo Miccio, con empatia, verso la scelta di abiti a loro affini.

"Spose in Affari" mira a dare una seconda vita agli abiti da sposa, spesso nascosti negli armadi di tutta Italia. Questi abiti, indossati solo una volta, vengono venduti all'asta a un gruppo di dieci concorrenti. Durante le varie puntate del programma, le partecipanti si sfideranno per conquistare il vestito dei loro sogni, ottenendo così un affare vantaggioso rispetto ai costosi abiti proposti nelle boutique. Ogni puntata presenta tre diversi abiti messi all'asta davanti a dieci future spose. Le venditrici, di varie età e con storie uniche, cercano di liberarsi dei loro abiti da sposa, mentre Enzo Miccio stabilisce il valore di ogni abito. Lodovica Comello conduce le aste e guida le spose nell'acquisto. Un elemento di sorpresa è rappresentato dall’“abito al buio”, un vestito selezionato da Miccio e trasformato dal suo tocco personale, diventando un pezzo unico.

A partire dal 19 giugno 2024, ogni mercoledì alle 21:20, Real Time (Canale 31 del Digitale Terrestre) trasmetterà in prima TV assoluta "Spose in Affari", prodotto da Blu Yazmine per Warner Bros. Discovery. Il programma intreccia l'eleganza del mondo dei matrimoni con l'emozionante atmosfera delle aste, dove dieci spose lotteranno per aggiudicarsi il loro abito da sogno.

Alla fine di ogni asta, la sposa che si aggiudica l'abito indosserà il suo "nuovo" vestito davanti a amici e parenti, donando un tocco di emozione collettiva alle puntate del programma.

Dove vedere Spose in Affari in tv e in streaming (dal 19 giugno 2024)

La prima puntata di "Spose in Affari" è visibile in chiaro il 19 giugno 2024 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) a partire dalle 21.20. Gli episodi del programma sono recuperabili anche sulla piattaforma discovery +, per tutti gli abbonati al servizio.

