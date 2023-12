"Stanotte a Parigi" con Alberto Angela, stasera in tv: le anticipazioni

Come ormai da tradizione, nell Aserata di Natale Alberto Angela ci fa viaggiare alla scoperta di bellissime città, nelle loro versioni notturne. In onda oggi, 25 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, “Stanotte a Parigi” ci conduce al di fuori del territorio italiano, per mostrarci le tante magnificenze della capitale francese, colte nell'intimità e nel fascino delle luci notturne.

Stanotte a Parigi: le anticipazioni della serata

Alberto Angela continua a regalare ai telespettatori serate culturali straordinarie con la sua serie "Stanotte a...". Dopo aver esplorato le bellezze notturne del nostro territorio come Napoli, Venezia, Firenze, San Pietro, Pompei e Milano, il divulgatore si sposta oltre i confini nazionali per condurre il pubblico attraverso la magia notturna di Parigi.

Il nuovo speciale, intitolato "Stanotte a Parigi", va in onda il 25 dicembre alle 21.25 su Rai 1. Alberto Angela, a bordo di una mitica "deux chevaux", si immerge nei luoghi più celebri e suggestivi della Ville Lumière, offrendo uno sguardo intimo e romantico sulla città quando le folle si ritirano e la luce notturna rivela dettagli e atmosfere uniche.

Il viaggio inizia dalla piazza del Trocadero, con la Tour Eiffel che risplende sulla città. Giancarlo Giannini, volto ricorrente degli speciali "Stanotte a...", interpreta il commissario Maigret, svelando i segreti di Parigi dello scrittore George Simenon. Il percorso continua attraverso Montmartre, Place Vendôme, gli ampi viali voluti dal barone Haussmann, l'Opéra Garnier, la Sainte-Chapelle e la Reggia di Versailles. Il museo Marmottan rivela gli affascinanti colori delle ninfee dipinte da Claude Monet.

La serata speciale include anche racconti e performance di ospiti illustri. Mika condividerà ricordi della sua infanzia trascorsa a Parigi, Gianluigi Donnarumma parlerà dei suoi primi passi nel Paris Saint-Germain, e Lola Ponce fa rivivere le atmosfere del musical "Notre-Dame de Paris" di Riccardo Cocciante.

Il programma, diretto da Gabriele Cipollitti e con la fotografia di Vincenzo Calò, è trasmesso in risoluzione Ultra HD, offrendo ai telespettatori una visione spettacolare dei monumenti e delle strade parigine.

Questo speciale rappresenta un'espansione della serie "Stanotte a...", che ha già esplorato numerose città italiane, e segna il nono capitolo della serie. Alberto Angela, oltre a regalare uno sguardo intimo sulla storia e l'arte di Parigi, promette anche di svelare i segreti della baguette e dei dolci natalizi in una delle pasticcerie francesi più celebri.

Dopo la notte parigina, Alberto Angela proseguirà il suo viaggio televisivo con un nuovo ciclo di "Meraviglie" dedicato alla Namibia, in onda il 1º gennaio alle 21.30 su Rai 1.

Dove vedere “Stanotte a Parigi” in tv e in streaming

“Stanotte a Parigi” va in onda oggi, 25 dicembre 2023, su Rai 1 a partire dalle 21.25. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - su RaiPlay.

