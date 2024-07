Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 18 luglio 2024

Cosa guardare oggi, giovedì 18 luglio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Noos - L'avventura della conoscenza (21.25, Rai 1)

Terzo appuntamento stagionale con il programma di divulgazione condotto da Alberto Angela, erede del classico "Superquark". Anche in questa stagione "Noos" inizia con spettacolari immagini della natura, ma sono tanti i temi scientifici trattati. La salute e l'intelligenza artificiale, l'archeologia e la geopolitica, la biologia, la sessualità e la Storia. Un appuntamento benemerito nel palinsesto estivo della televisione italiana. Tra gli ospiti fissi della trasmissione troviamo Samantha Cristoforetti.

1917 (21.20, Rai 2)

Nell' aprile del 1917, sul fronte occidentale, il generale britannico Erinmore capisce che l'esercito tedesco ha costruito una diga difensiva. Le linee telefoniche sono però interrotte e il generale non può comunicare con gli altri battaglioni. Decide allora di incaricare i giovani caporali William Schofield e Tom Blake a consegnare un messaggio di fondamentale importanza, capace di arginare un attacco che potrebbe costare la vita a centinaia di soldati. La missione dei due amici è però ai limiti dell'impossibile. Il regista britannico Sam Mendes è noto al grande pubblico (da "American Beauty" a "Skyfall"). Il regista ha voluto adottare un metodo immersivo e, con l'indispensabile direttore della fotografia Roger Deakins, ha realizzato una serie di piani sequenza, montati come fossero due soli piani sequenza senza stacchi di montaggio. Per alcuni un interessante esercizio di stile, per altri un capolavoro capace di restituire l'orrore della Prima Guerra Mondiale.

L'innocente (21.20, Rai 3)

Abel deve fare i conti con le nozze di sua madre, pronta a sposare un uomo che si trova in prigione. Scatta dunque un piano per evitare il malaugurato evento: si fa aiutare dalla sua cara amica Clémence per per proteggere la madre. La conoscenza di quello che dovrebbe essere il futuro sposo, si rivelerà però sorprendente. uomo. Quarto film da regista per Louis Garrell, già apprezzato attore, nonchè figlio del grande regista Philippe Garrell e dell'attrice Brigitte S. "L'innocente" sorprende per i frequenti ribaltamenti narrativi, che permettono al film di attraversare tanti toni e generi: dal dramma familiare alla commedia, dall'azione al thriller.

Paolo Borsellino (21.25, Rete 4)

Alla vigilia dell'anniversario della strage di Via D'Amelio (19 luglio 1992), Rete 4 trasmette in prima serata le due parti della miniserie del 2004 "Paolo Borsellino". Si racconta la storia, dal 1980 al 1992, del pool antimafia dei magistrati Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, sotto la leadership di Rocco Chinnici, e in seguito del giudice Antonino Caponnetto, nella coraggiosa lotta contro la criminalità organizzata.Diretta da Gianluca Maria Tavarelli, la miniserie vanta un cast che comprende: Giorgio Tirabassi, Ennio Fantastichini, Giulia Michelini, Elio Germano, Ninni Bruschetta, Claudio Gioè.

L'ultimo dei Mohicani (21.30, Tv8)

Nel 1757, negli Stati del Nordamerica, un mohicano, insieme al figlio biologico e a quello adottivo, Nathan "Occhio di Falco", salvano le due figlie del comandante inglese del forte. Infuria la battaglia tra inglesi e francesi, che si contendono le terre, mentre le tribù autoctone si schierano da una parte o dall'altra. Intanto sboccia l'amore tra Nathan e Cora, una delle due ragazze salvate. Un kolossal dal grande respiro epico, firmato da Michael Mann (che dirigerà nei successivi anni opere come "Heat" e "Insider") e interpretato da un Daniel Day-Lewis. Tratto dall'omonimo romanzo di James Fenimore Cooper è un racconto appassionante e romantico, dalle alte tematiche e dallo stile classico e potente.