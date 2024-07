Stasera in tv, 5 film e programmi di giovedì 22 luglio 2024

Cosa guardare oggi, lunedì 22 luglio 2024, in televisione. I suggerimenti possono riguardare la prima e la seconda serata televisiva, andare dai film ai programmi d'intrattenimento, dalle serie tv italiane e straniere ai talk show d'attualità, dalla musica ai documentari.

Panda (21.20, Rai 2)

Terzo e ultimo appuntamento con questo poliziesco francese, che adopera spesso le armi dell'umorismo. La storia segue Victor Pandaloni, detto Panda, un ex poliziotto che ha lasciato la polizia per vivere da ecologista pacifista in un angolo remoto della Camargue, lontano dalla frenesia del mondo moderno, L'uomo scopre però che è ancora ufficialmente un poliziotto e, suo malgrado, accetta di tornare in servizio, pur senza armi. Nei sue episodi conclusivi di questa prima stagione deve indagare sulla misteriosa morte della proprietaria del parco AquaParadise, e sulla morte di Benjamin, un ragazzo di 19 anni, avvenuta durante un ritiro Zen.

Kilimangiaro Estate (21.20, Rai 3)

Programma di Rai Cultura condotto da Camila Raznovich, "Kilimangiaro Estate" torna questa sera con il terzo dei sei nuovi appuntamenti previsti. Il programma di Rai 3 esplora il mondo con una serie di reportage inediti, ma conquista i telespettatori grazie ai tanti argomenti trattati: l'ambiente e la tecnologia, il mondo che verrà e le scoperte scientifiche. A rendere ancor più interessante il programma ci pensano diversi autorevoli ospiti, che espongono con cognizione di causa contenuti educativi e dunque preziosi.

Battiti Live (21.20, Canale 5)

Dopo il successo delle precedenti edizioni trasmesse su Italia 1, il "Cornetto Battiti Live" è passato su Canale 5, trasmesso come sempre in prima serata. Ma le novità non si sono esaurite qui: in conduzione non ci sono più Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci (affiancati da Mariasole Pollio), ma Ilary Blasi, supportata da Alvin e con la partecipazione di Rebecca Staffelli. Quella che va in onda questa sera è la terza è ultima puntata registrata a Molfetta. A partire dalla prossima settimana, la manifestazione musicale si sposta a Otranto.

Quarta Repubblica (21.25, Rete 4)

Pu con un certo ritardo rispetto alla concorrenza, con la puntata di questa sera, il talk di approfondimento condotto da Nicola Porro va in vacanza. Gli argomenti di discussione sono quelli consueti: la politica e l'economia del nostro paese, con un occhio di riguardo all'estate dei cittadini italiani. D'obbligo anche uno sguardo all'estero, con, al centro del dibattito, le prossime elezioni del Presidente degli Stati Uniti d'America.

Interceptor, il guerriero della strada (21.30, Tv8)

"Interceptor, il guerriero della strada" (in originale "Mad Max 2") è il secondo capitolo di una saga di culto che comprende anche il precedente "Interceptor - Il guerriero della strada" (1981) e i successivi "Mad Max oltre la sfera del tuono" (1985), "Mad Max: Fury Road" (2015) e "Furiosa: A Mad Max Saga" (2024), tutti girati dal cineasta australiano George Miller, che anche in questo secondo film - ancora apprezzato anche dalla critica - utilizza elementi di fantascienza, western e on the road. Mad Max (interpretato da Mel Gibson) torna nelle strade devastate da un disastro atomico. Il petrolio è ormai in esaurimento, quando il protagonista scopre un deposito, bramato dalla tribù dei Umungus. Ne uscirà una battaglia a rotta di collo.